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ДУБАЙ Рейтер : Государственная холдинговая компания Абу-Даби ADQ наняла десятки инвестиционных банкиров из иностранных банков за последний год, по мере того как она ускоряет сделки в Объединенных Арабских Эмиратах и за границей, о чем говорили три источника.

Как говорят источники, ADQ, третий по величине государственный инвестиционный фонд, в последние месяцы нанял банковских консультантов из в основном иностранных банков и инвестиционных компаний, Ее штат уже нанял более 20 бывших руководителей из Мубадалы, другой крупной государственной инвестиционной фирмы.

ADQ активен. По словам источников, им было 24 года в прошлом году и сейчас 120 лет, по словам старшего инвестиционного банкира, который выступал на условиях анонимности из-за коммерческих чувств, в число новых работников HSBC, в число которых входят бывший банкир Ayman Ayman Anвар, бывший банкир HSBC Abhay Quarw, который также работал в Apperation APDROC, осуществлявший надзор за MXA, и бывший инвестиционный банкир HSBC Хасан Абдельхамид. Рецензии банкиров LinkedIn также показали, что они переехали в ADQ.

ADQ также назначила бывшего управляющего частным акционерным капиталом Алока Элиака и бывшего банкира банка Bank of America Merrill Lynch в апреле этого года.

Прием на работу наступает в то время, когда аппетит фонда к сделкам внутри страны и за границей растет, и он преследует свою цель монетизации части государственных активов посредством списков.

Он объединился с « Альдаром » ОАЭ в попытке приобрести до 163 египетских инженеров-разработчиков SCOIC, стоимость которых в настоящее время оценивается в $ 4.53 млн.

ADQ был создан в 2018 году с портфолио ключевых стратегических активов, таких как порт Абу-Даби. Со временем он консолидировал государственные активы в промышленном и сельскохозяйственном секторах.

В последнее время ADQ влил деньги в будущие списки кандидатов, таких как индийская фирма по электронной коммерции Flipkart и приобретшая швейцарский фармацевтический бренд Acino, сделки, которые Musadala - более крупный инвестиционный фонд Абу-Даби, известен для выполнения. Она также купила долю в товарной торговой фирме Louis Dreyfus.

Мубадала переименовала себя в 2017 году, чтобы стать фокусирующейся глобальной инвестиционной компанией, с ADQ удалил роль развития от своего имени, за год до того, как это было создано. Аль-Суваиди также присоединился к ADQ от главного исполнительного директора Муджадала Мохамеда аль-Суваиди.

" ADQ на самом деле больше похожа на Мубадала каждый день ", - сказал Диего Лопес, управляющий директором отраслевого специалиста по информационным данным Global SWF.

Не только широкий набор ADQ из его братских организаций, по крайней мере, 23 сотрудников, включая его генерального директора, но и его инвестиционная стратегия очень взаимная.