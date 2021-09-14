Администрация Байдена заявляет, что инфляция будет временной

Зарубежка

ВАШИНГТОН – Администрация Байдена приветствовала данные во вторник о том, что потребительские цены выросли за шесть месяцев в августе самыми медленными темпами, как доказательство того, что инфляция будет временной, ссылаясь на падение цен на автомобили и замедление роста цен на продукты питания.

История из сегодняшних данных показывает, что ежемесячное повышение цен продолжает оставаться умеренным, - сказал один из чиновников Белого дома, говоря на условиях анонимности. Сегодняшний отчет показывает, что базовая инфляция ниже ожидаемой и замедляется в этом месяце по сравнению с последними двумя месяцами с 0,9 % и 0,3 % до всего лишь 0,1 %. Официальный представитель заявил, что текущее восстановление экономики после прошлогоднего спада COVID-19 все еще может вызвать сюрпризы, но общая траектория была позитивной.

Мы переживаем беспрецедентное выздоровление, так что, по словам чиновника, будут взлеты и падения. Но более широкая тенденция поддерживает то, во что мы верим, и то, что было повторено всеми, начиная с ФРС и заканчивая рынком и частным сектором, которые предсказывают, что инфляция является временной по мере того, как мы восстанавливаемся от пандемии. Департамент рабочих во вторник сообщил свой Индекс потребительских цен https : www.reuters.gov.au / Consumer PriceInd? comworld, мы, основные потребительские цены - низкие цены - 28 21 - 09 - 14, за исключением волатильности пищевой и энергетической составляющей - выросли на 0,1 % в прошлом месяце. Это было наименьшей прибылью с февраля и последовало за увеличением на 0,3 % в июле. Основной ИПЦ вырос на 4,0 % в год, после увеличения 4,3 % в июле.

Источник, знакомый с мышлением Белого дома, сказал, что данные ИПЦ и замедление в месячных показателях 87 % затрат ( за исключением автомобилей и услуг, связанных с пандемией, в последние месяцы были довольно обнадеживающими. Но Белый дом и Министерство финансов США по-прежнему глубоко обеспокоены ростом стоимости занимаемого владельцами жилья и любым резким воздействием на арендную плату и общую инфляцию.

Эквивалентная арендная плата домовладельцев, то есть то, что домовладелец заработал бы за счёт аренды дома, выросла на 0,3 % в августе, поднявшись в течение четвертого месяца подряд с той же маржой.

По его словам, увеличение предложения доступного жилья имело решающее значение для решения долгосрочной проблемы, подчеркивая важность 332 миллиардов долларов в доступных жилищных мерах, включенных в пакет законодательных мер в размере 3,5 триллиона долларов, рассмотренных Конгрессом.

Чиновник сказал, что для того, чтобы рынок жилья в США оплатил доступное жильё, необходимо снять с рынка жилья некоторое ценообразование, которое позволит нам инвестировать в жилищное предложение.

Историческое обязательство по увеличению предложения жилья в Соединенных Штатах будет иметь огромное значение для работающих семей и домохозяйств во всем мире.