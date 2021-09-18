Администрация Байдена расправится с хакерами, использующими цифровую валюту

Зарубежка

Биткойн торговал намного больше по субботним утрам, чем за неделю до этого.

Цена составляла около 1,67,670 монеты, в то время как конкуренты Ethereum и Dogecoin торговали от 1200020 до 0,1110 и 24,4 цента за монету - 2,92,2 %, согласно Coin Schainter.

Администрация Байдена готовит целый ряд мер, включая санкции, чтобы усложнить для хакеров использование цифровой валюты, чтобы извлечь выгоду из нападений на покупочные программы, согласно людям, которые знакомы с этим вопросом.

Правительство надеется задушить доступ к той форме платежа, которая поддерживала растущую угрозу национальной безопасности и растущую криминальную индустрию.

Министерство финансов планирует издать санкции уже на следующей неделе, люди сказали людям и наложили новые инструкции на предприятия о рисках, связанных с содействием платежам по выкупу, включая штрафы и другие штрафы. Позже в этом году, ожидаемые новые правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег и терроризмом, будут направлены на ограничение использования криптовалюты в качестве платежного механизма для нападений на покупочные программы и других незаконных операций.

В других валютных новостях, вскоре после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Калифорнии издала постановление о том, чтобы крипто-кредитор Селсиус появился в суде в Техасе, штат Нью-Джерси также подал постановление о прекращении огня, - сообщило Коинфакс.

Если вы продаете ценные бумаги в NJ, вам нужно соблюдать законы о ценных бумагах Нью-Джерси. А в том числе и те, кто работает в криптовалютной отрасли, написал в твиттере Эндрю Брюка из офиса Генерального прокурора Нью-Джерси. Бюро по ценным бумагам приказало компании NJ Selsius прекратить предложение процентных учетных записей.