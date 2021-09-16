Администрация Байдена откроет новые слоты в аэропорту Нью-Джерси
Людей, которые путешествовали до праздника 4 июля, видели в международном аэропорту Ньюарка Свободы, в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси.
ВАШИНГТОН : Администрация Байдена в четверг объявит, что планирует выделить 16 мест для полетов в международном аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси недорогому перевозчику, чтобы стимулировать конкуренцию в занятом N.S. Аэропорт, документы показывают Рейтер.
По словам других источников, Федеральная администрация авиации отдельно объявит, что в начале марта 2022 года в некоторых крупных аэропортах США действует временное освобождение от минимальных требований к полётам из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании могут потерять свои места в переполненных аэропортах, если они не используют их, по крайней мере, на 80 %.
Компания United, которая имеет центр в Ньюарке, управляет примерно 65 % всех полётов для United Airlines. Ньюарк был 15-м - самым оживленным аэропортом в США по количеству пассажиров в 2020 году и руководил глобальным рынком авиакомпаний, как на национальном уровне, по количеству пассажиров?
Открывая новые места в Ньюарке для более дешевых перевозчиков, авиаперевозчики получат больше опционов и более низкие цены, - сказал заместитель министра транспорта Полли Троттенберг.
В мае апелляционный суд США отменил решение FAA от октября 2018 года о выходе на пенсию 36 мест, которые занимали авиалинии Юго-Запада.
Компания United приобрела 36 мест в Newark в 2010 году в качестве условия для одобрения правительством слияния компании « Newark Airlines » с компанией « Newark Airlines ».
Впоследствии, в июле 2019 года, юго-запад заявил, что он отойдет от « Ньюарка » и « Духа », недорогого перевозчика, запросил 16 наиболее желательных слотов.
Доля авиакомпаний « Spirit Airlines » выросла в четверг, торгуя 0,7 %.