Зарубежка

Администрация Байдена стремилась поддержать Налоговую службу внутренних доходов, добавив требования по отчетности о банковских счетах в массивный счет демократов по налогам и расходам, что вызвало быструю реакцию со стороны республиканцев, которые предупредили, что это нарушает конфиденциальность жизни клиентов.

Согласно этому предложению, банки будут обязаны производить ежегодные притоки и оттоки по счетам в IRS в размере 12000 или более. По оценкам Белого дома, эта политика, которая будет применяться к банковским, кредитным и инвестиционным счетам, принесет около 463 миллиардов долларов дополнительных доходов в течение следующего десятилетия.

В меморандуме к демократам Конгресса администрация сказала, что план был нарушен, заявив, что банки и финансовые учреждения должны предоставить немного информации высокого уровня IRS о трафиках счёта, чтобы предоставить ведомству больше информации о доходах богатых американцев от инвестиций и деловой активности.

Она ускользнула от того, что банкам не придется сообщать о индивидуальных транзакциях IRS, а, скорее, о базовой информации высокого уровня о притоке и оттоке учетной информации. Представьте себе налогоплательщика, который сообщает о 1,000 доходах и имеет $ 1,0,млн в потоках на свой банковский счёт и из него - 3,3 млн, как сказала администрация в меморандуме для демократов Конгресса на этой неделе. Обладание этой краткой информацией поможет отметить IRS, когда люди с высоким уровнем доходов занижают свои доходы и недоплатят свои налоговые обязательства, но проект предложенного налога, который в понедельник демократы из Палаты представителей выделяют дополнительные 1,8 млрд. долларов на финансирование мер по обеспечению соблюдения в течение следующего десятилетия, но особенно не включает в себя какие-либо новые требования отчетности, которые, по мнению Белого дома, необходимы для борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны высокоприбыльных людей и корпораций.

Министр финансов Ричард Нил призывает Рестав Джанет Йеллен, председателя Комитета Дома Пути и средства, включить полное предложение по усилению IRS-насаждения, когда он создаст пакет расходов в 3,3,5 триллиона долларов. Она утверждала, что расширенные полномочия, наряду с дополнительными ресурсами, необходимы для сокращения налогового разрыва между тем, что должно, и тем, что оплачено.

Когда вы рассматриваете конкретные политические решения при разработке режима передачи информации, необходимо обеспечить, чтобы режим отчетности был достаточно всеобъемлющим, чтобы уклоняющиеся от налогов не могли структурировать финансовые счета, чтобы избежать этого, писал Йеллен. Любое предложение о том, что вместо этого этот режим отчетности будет использован для того, чтобы нацелить усилия по обеспечению выполнения законов на простых американцев, является абсолютно безответственным. Критики предложенного предложения утверждают, что предоставление IRS большей власти для мониторинга финансовой информации налогоплательщика может привести к нарушению конфиденциальности и необоснованному аудиту частных лиц в политических целях. Кроме того, рефренты говорят, что бремя возросшего аудита может упасть на низкодоходные американцы и малые предприятия.

Белый дом настаивал на этом предложении, содержит ясную гвардию для того, чтобы остановить IRS от увеличения аудита на лиц, зарабатывающих менее,000 долларов в год.

По словам президента Белого дома, это предложение касается обеспечения того, чтобы те, кто находится наверху, платили то, что должны. Охранники для проверки предложений являются ключевыми и будут защищать рабочих. В соответствии с IRS, в 2019 финансовом году, в котором, согласно данным IRS, были проверены как минимум 0,45 % отдельных налоговых поступлений, или около 1 из 225 индивидуальных доходов. Эта цифра меньше 0,59 % в 2018 году и 1,110 % в 2010 году! Данные показывают, что из более 199 миллионов налоговых поступлений в 2019 году, один из 771 095 процентов, был оценён аудитором IRS. Это увеличение на 44 % по сравнению с 2015 фискальным годом, который является самым низким ударом по экономике США.

В целом, IRS собрала в бюджетный период 2019 года, который закончился 30 сентября 2019 года, сумму в размере $ 68.5 млрд. Согласно цифрам казначейства, это ниже $ 4,миллиарда, которые он вложил в течение 2018 финансового года.

Уменьшение числа ревизий во многом обусловлено сокращением численности персонала и финансирования : IRS на 20000 человек меньше, чем в 2010 году, и его бюджет примерно на 112,4 миллиарда меньше, чем в 2010 году, скорректированный с учетом инфляции Бюджетным управлением Конгресса.

По словам комиссара IRS Чака Реттига, каждый год около 1 триллиона долларов по федеральным налогам могут не выплачиваться из-за ошибок, мошенничества и нехватки ресурсов, необходимых для обеспечения адекватного сбора налогов.