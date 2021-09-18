Зарубежка

73-й Pime Awards увидит, как топ-режиссёры соревнуются вперёд – и на этот раз церемония не будет виртуальной.

Само мероприятие будет проведено в палатке с кондиционерами в Лос-Анджелесе и потребует, чтобы все участники показали отрицательный результат COVID-19 в дополнение к доказательствам вакцинации.

Это делает Эмми первым крупным шоу, требующим прививок для всех участников, которое будет ограничиваться четырьмя гостями на каждого номинатора. Комедианская Седрик, эртайнер, собирается стать хозяином этого года.

В этом году, сверкающие гиганты в значительной степени поддержали номинантов Эмми. Netflix NFFX с его бросовым сервисом HBO Maks, за которым последовало HBO T с 129 номинациями.

Двухлетний Дизней-Акс был на третьем месте с 71 номинацией, в то время как традиционная кабельная сеть NBC CMSDF закончила четвёртым, получив всего 46 номинаций. Тед Ласс окружил пятерых топ-пятерых с 37 кивками – во многом благодаря сенсационной комедии Apple TV AAPL, которая получила 20 номинаций.

Более того, три самых популярных шоу были из-за течения. Корона, наряду с Дисней The Mandalorian, каждая из 24 номинаций, за которой последовала WandaVision с 23 кивками. Впервые в истории Эммис три самых уважаемых шоу вышли из сверкающих платформ.

Кроме того, кивки традиционным кабельным или телевизионным сетям были всегда низкими. Лаборатории Потоки взяли на себя реальное обязательство направить огромные ресурсы в творческую сторону своего бизнеса, как позади, так и впереди камеры, старший медиа-аналитик Поль Драгарабдиан недавно сказал Yahoo Finance.

Ресурсы и креативная свобода имеют некоторое положительное содержание, поэтому вы видите это бурное доминирование прямо сейчас, объяснил аналитик.

Тем не менее, несмотря на количество номинаций для Эмми, сверкающие гиганты изо всех сил пытаются превратить номинации в реальные победы. Нетфликс, например, все еще должен получить высшую премию в категории драмы, комедии или ограниченной серии – несмотря на то, что каждый год вкладывают миллиарды долларов в контент.

Последней серией, которая выиграла лучшая драма, была история Русской Подружки 4 года назад.

Как отметил Дэргарабед, премия является призом, хотя в некотором роде номинация может быть призом в некотором роде. Восприятие качества является одним из важнейших мотивирующих факторов для потребителей. Вот почему все эти платформы одобряют эти номинации, но прежде чем это произойдет, им придется погнаться за создателями, которые могут создать контент, который получит номинации, получит премии и будет основываться на справедливости и признании этого бренда. CBS находится под давлением, чтобы получить повышение рейтинга, особенно после того, как прошлогодний телевизионный рейтинг упал до рекордно низкого уровня – всего 6,1 миллиона зрителей на ABC.

Это составило наименьшее количество зрителей в истории шоу, и, таким образом, резко от 6,9 миллионов человек, которые смотрели шоу в 2019 году, показали сеть в то время.

Награды показывают, что дебютировало во время пандемии, что быстро сместилось в обратную сторону. В дополнение к прошлогодней эмми, зрителям Оскара, Grammys и Golden Globes все были значительно ниже, чем в предыдущем году – снизившись на 58,31, 53,%, 63,1 соответственно.

Однако рейтинги в этом году будут несколько отличаться, поскольку шоу будет транслироваться одновременно и по крупной кабельной сети CBS, и посерверной сервис Parague Threat the Parague ( Добавление Парашета ), где символы и зрительство будут иметь решающее значение, когда дело дойдет до анализа всей производительности шоу, должны помочь компенсировать часть важности этих линейных фигур вещания.

73-й Pimy Award будет транслироваться в эфире 19 сентября на CBS и в прямом эфире на Parague 8 PM 5 PM PT.