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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Зарубежка

24-летний мужчина обвиняется в вымогательстве у инвесторов 90 миллионов долларов

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 01:10
5 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 01:10
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Блумберг - инвесторы Стефана Цина думали, что они нашли что-то верное : хедж-фонд для получения 500 % прибыли, используя разрыв в ценах между криптовалютами на 40 биржах в мире.

Вместо этого 24-летняя самопровозглашенная математика использовала свои деньги, чтобы совершить неудачный образ жизни, в том числе 23,000 - месячную пентхаусную квартиру в Манхэттене и щедрые инвестиции в первоначальные монеты и недвижимость. Федеральные прокуроры сообщили, что Цин обманул более 100 человек из примерно 90 миллионов.

После того, как некоторые из его жертв сказали Валери Капрони, что Цин должен провести как можно больше времени за решеткой за мошенничество с ценными бумагами, окружной судья США Патрик Кушнай приказал ему отбывать семь лет и назвал его потенциально очень опасным человеком. Каприни намеренно выбрал путь для того, чтобы вырвать инвесторов, в том числе фальшивую отчетность и ложь клиентам о том, как он использует их деньги, сказал Цин. Этот тип преступлений « белых воротничков » столь же разрушительн, как и другие виды преступлений, и они будут сурово наказаны. Судья также отметил, что приговор был вынесен с целью отпугнуть других от подобных преступлений и защитить общество от Цина, который без проблем лгал своим инвесторам.

Виргил говорил в заявлении о заявленной рыночной стратегии безопасных инвестиций, сказал в заявлении окружной прокурор США Манхэттен Одри Стросс. Вскоре инвесторы Цина обнаружили, что его стратегия была не чем иным, как замаскированным средством для него сделать несанкционированные инвестиции с клиентскими фондами. Более дюжины инвесторов написали письма судье, в том числе нескольким людям, которые сказали, что они потеряли свои сбережения, Цин, гражданину Австралии, который бросил колледж, чтобы начать Virgil Sigma Foundation LP в 2017 году. Одна женщина сказала мне, что она осталась бездомной и нищей. Судья сказал Цин, что у него было абсолютное сердце, чтобы прочитать письма, многие из которых были родственниками, друзьями или деловыми партнерами.

Мне стыдно видеть их в глазах и говорить им, что мне жаль, но должен ли я.

Цин утверждал, что разработал специальный торговый алгоритм под названием Tenjin, который мог бы заработать прибыль, покупая криптовалюту на одной бирже и продавая ее по более высокой цене на другую. Вскоре после начала Virgil он основал фонд с годовой доходностью в 500 % в 2017 году. The Wall Street Journal, в 2018 году написал профиль о нем, когда он управлял 23,5 миллионами долларов. К 2020 году он собрал более 90 миллионов.

Он говорит, что основал хедж-фонд в первый год своего обучения в колледже, используя алгоритм, который он считал удивительной машиной для получения денег. Но дела пошли наперекосяк, люди с подозрением относились к моим обещаниям, сказал судья Цин.

По его словам, вместо того, чтобы говорить правду, я сделал худшее и удвоил ложь. Я думал, что я главный протагонист, и жизнь была видеоиграми, и я только что нашёл код обмана, чтобы его победить. Как мы знаем, видеоигры более привлекательны, чем игры, но жизнь не является игрой. Почти в конце прошлого года, по мере роста убытков, инвесторы начали требовать назад свои деньги. По словам прокуроров, ответчики попытались напасть на другой фонд, который он начал с Фонда мультистратегии VQR LP. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США немедленно пошла на виртуальные биржи, чтобы заморозить активы VQR в декабре, но сказала, что другие криптовалютные фирмы не могут применить аналогичную меру к блокчейнам.

После этого Цин вернулся в США из Южной Кореи, сдался властям в феврале и в тот же день признался в заговоре.

В то время как Цин находился в тюрьме на срок до 20 лет, федеральные руководящие принципы вынесения приговоров предусматривают от 151 до 188 месяцев. Сотрудники службы пробации рекомендовали 96 месяцев, основываясь на отсутствии судимостей и добровольном возвращении из-за границы для предъявления обвинений.

Обвинения призывали к тому, чтобы значительное количество времени в тюрьме было, учитывая Брезеновский характер преступления Цина, и необходимость препятствовать тому, чтобы другие делали то же самое.

Дэниел Трейсер использовал этот хедж-фонд в качестве своего собственного свинго банка, скачая деньги инвесторов, чтобы прожить роскошную жизнь, и неоднократно лгал инвесторам о том, что он делает с их деньгами, - сказал в меморандуме о вынесении приговора помощник прокурора США Цин. -

Адвокаты защиты попросили приговор сроком на 24 месяца, уточнив, что Кин взял на себя ответственность за свои действия и помог властям вернуть часть потерянных денег.

Один инвестор в своем письме сказал судье, чтобы его не колебали личные очарования Цина, характерные черты, которые помогли ему обмануть так много людей.

Г-н Стив Рейх не крал еду из продуктового магазина для того, чтобы прокормить свою семью, сказал инвестор. Он украл более 90 миллионов у простых людей и не проявил подлинного раскаяния.

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Стив Рейх
Соединенный Штаты Америки
Окружной суд Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка
Валери Э. Каприни
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