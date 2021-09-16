21-летний инфлюенсер TikTok объясняет, как получить финансовую грамотность

Зарубежка

Личные финансы редко являются требованием обучения в американских школах, оставляя молодых людей узнавать об этом мире финансов и великой индустрии управления богатством.

Но 21-летний TikTok, влияющий на Тейлор Прайс, поставил перед собой цель просвещать Gen Z о том, как платить за умные и ответственные деньги в молодом возрасте. Прайс заявила Кавуто : Побережье для побережья в среду, что только в шести из 50 штатов США требуются курсы персональных финансов для тестирования, что повлияло на запуск платформы финансовой грамотности Fifecta.

Она заявила, что он создается для того, чтобы дать возможность более молодому поколению узнать о финансовой грамотности, стать экспертом в сфере финансового планирования и даже управления богатством.

Студентка колледжа объяснила, что она сменила карьерные пути после того, как узнала, как финансовая грамотность может изменить вашу жизнь? Когда я не знал, какие были кредитные карты, я не знал, как финансировать до этого дня, - сказала она. Я хотел научиться выходить на пенсию и иметь финансовую безопасность. Она приписала свой успех в видеороликах к тому, что она регулярно ведет себя нормально и на экране, выглядя и ведая себя нормально.

Звездная звезда социальных сетей читала идеи Альберта Эйнштейна, которые усугубляют интерес, это восьмое чудо мира, и подчеркнула желание изучить финансовые возможности для достижения свобод, которые многие Gen Z-ers видят в Интернете.

Когда речь заходит о инвестициях вместо сбережений, особенно когда вы молоды и даже говорите об уровне инфляции, по крайней мере, сегодня только о том, что вы думаете об инвестициях, мы должны понимать, что вещи вроде : ух ты, мы зарабатываем деньги технически, когда спим, сказала она.