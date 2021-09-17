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13 - летний мальчик, бросивший школу во время пандемии COVID - 19, пишет в книге

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 07:15
5 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 07:15
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Ни Лух Наэль, 13-летний американец, пишет в книге, когда он учился в приюте для детей и детей на Бали после того, как бросил школу во время пандемии COVID-19 в Денпасаре, Бали, Индонезия, 10 сентября 2021 года. ЯКАРТА ДЕНУСАР, 17 Септ Рейтер – Ни Кадек Шурки ждала своего второго курса средней школы, за последний год до того, как разразилась пандемия коронавируса. Потом ее родители потеряли работу, и она была вынуждена помочь заработать себе на жизнь на отпускном острове Индонезии Бали.

У меня было время, когда я продавал ткани под светофором, 13-летняя футболка, одетая в чёрную Металлику, была воспроизведена в штаб-квартире местной благотворительной организации Bali Street Mums, которая сейчас спонсирует ее обучение.

По словам экспертов, шок, вызванный пандемией, был разрушительным ударом по многим из 68 миллионов индонезийских студентов, а закрытие школ на протяжении более года вызвало экономический шок.

Это также угрожает подорвать план индонезийского президента Джоко Видодо создать к 2045 году первую пятерку мировой экономики, движимую квалифицированной рабочей силой.

Индонезия пережила крупный образовательный кризис до Пандемии, и наша модель показывает, что Ной Ирроу, специалист в области образования во Всемирном банке и соавтор отчёта, опубликованного в пятницу, рассказал Рейтерс.

Дети учатся гораздо меньше, чем должны, в конкурентной глобализованной экономике. Если Индонезия перейдет от низких к ужасным результатам в области образования, то в докладе Всемирного банка, опубликованном в пятницу, подсчитано, что пандемия приведет к тому, что более 162 из 15-летних детей окажутся ниже минимального уровня грамотности, установленного Организацией экономического сотрудничества и развития.

Это резкий рост от 161 студентов, которые не смогли достичь контрольного уровня грамотности в тестировании программы международной оценки студентов PISA ОЭСР в 2018 году, которая поставила Индонезию в нижний 8 % из 77 стран-участников.

По словам Всемирного банка, несмотря на то, что он ходил в школу более 12 лет, средний индонезийский студент получал эффективное образование только в течение 7,8 лет. В июле этого года, согласно модели Банка, она сократилась до 6,9 лет.

Согласно последнему отчету, потеря образования во время пандемии, согласно этому отчету, обойдется учащимся не менее 2583 миллиардов долларов в пожизненном заработке.

Это глобальное явление, не только в Индонезии, как говорится в заявлении. В настоящее время мы призываем школы начать ограниченное обучение лицом к лицу, с тем чтобы дети вернулись в школу, взаимодействовали со своими преподавателями и друзьями и восстановили свой дух обучения. По данным Всемирного банка, индонезийские школы были закрыты на 55 недель - 4 августа по сравнению с 25 недель во Вьетнаме, 37 недель в Японии и 57 недель на Филиппинах. Многие школы в Индонезии по-прежнему закрыты, а остальные остаются открытыми в течение ограниченных часов.

Поскольку школы закрыты, Индонезия разработала чрезвычайную, упрощенную учебную программу и адаптировала онлайн-зачеты, чтобы помочь семьям компенсировать затраты на дистанционное обучение. Учебные теле- и радиопередачи способствовали расширению дистанционного обучения.

Но исследование Всемирного Банка показало, что в среднем студенты обучались только 2,2 -2,7 часа в день. Менее половины студентов брало какие-либо онлайн-обучения, хотя более 106 человек отправляли задания через приложения от учителей.

Исследователи и социальные работники рассказали Рейтеру, что в лучшем случае задания были рудиментарными.

Индонезия имеет разрозненные интернет-репортажи, но Флориша Айю Треснатри, исследователь из Института MSPRU, расположенного в Джакарте, заявила, что доступ к онлайн урокам пострадал от широко распространённой коммуникации. Многие семьи добавили один простой смартфон, который часто необходим матери для работы, многие семьи имели.

По словам экспертов, неявка учеников и текущая стоимость оплаты обучения в школе и материалов были иными причинами, по которым студенты изо всех сил старались изо всех сил отказаться от занятий во время пандемии.

Треснатри сказал, что дефицит в образовании был связан со студентами начальной школы и будущим процветанием Индонезии.

Она сказала, что перед пандемией они могли прочитать предложение, но после того, как пандемия была протестирована на другом предложении, и они не могли читать. Такая же проблема существует и в письменном виде. У Индонезии самое молодое население в мире. К 2035 году 6600 человек будут трудоспособными, обеспечивая Индонезии экономические преимущества.

Однако многие рискуют оказаться недостаточно образованными, чтобы стать частью высококвалифицированной рабочей силы, которую индонезийское правительство хочет иметь в современной экономике и экономике высшего уровня, говорит Треснатри.

По ее словам, демографический дивиденд, который мы когда-то хвалили, будет демографическим проклятием, если мы не сделаем что-нибудь для того, чтобы смягчить эту потерю образования.

За последние два десятилетия Индонезия удвоила расходы на образование в реальном выражении. Несмотря на то, что число студентов, продолжающих обучение в средних школах, увеличилось, за тот же период в стране не произошло практически никакого улучшения средних показателей ПМР, как сказал Всемирный банк в исследовании 2020 года.

Программа сертификации профессиональных навыков удвоила зарплаты учителей более десяти лет назад, но, по данным исследования 2019 года, совершенно не повлияла на результаты обучения студентов почти 128

По словам Йэрроу, эти фундаментальные проблемы необходимо решать путем улучшения подготовки и найма учителей.

Дело не только в том, чтобы отобрать то, что было потеряно во время Пандемии, но и в том, чтобы улучшить результаты обучения до пандемии.

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