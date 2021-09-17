10-летняя доходность Канады достигла 5-недельного максимума по отношению к американскому аналогу
Доллар Канады вырос на 0,1 % по отношению к зеленым сделкам Loonie в диапазоне от 1,2637 до 1,2690 цен на нефть в США упал на 12,2 % ; доход от продажи меди достиг максимума за год с 11 августа ТОРОНТО, 17 сентября Рейтер : канадский доллар был выше, чем его американский коллега в пятницу, когда центральный банк топ-коммерциста Китая переместился, чтобы успокоить рынки, в то время как доход Канады за 10 лет достиг максимума в пять недель в понедельник. Цены на медь выросли после того, как ликвидность компании Evergrande Group влилась Народным банком Китая, чтобы облегчить нервы, вызванные проблемами ликвидности в Китае, вызванными гигантским имуществом. Канада является крупным экспортером сырьевых товаров, включая медь и нефть. Медь получила 1,5 %, в то время как нефть вернула некоторые выгоды этой недели, падая на 12,2 % до 0,674 барреля за баррель. канадский доллар торговал на 0,1 % выше : 1,2670 против зеленых центов, или всего лишь всего лишь всего лишь всего лишь всего лишь всего лишь $ 1.2637 - 1.2690. Вредник был на пути к росту 0,1 % в течение недели. Инвесторы, ожидающие решения по процентным ставкам Федеральной резервной системы на следующей неделе и федеральных выборов в Канаде. Иностранные инвесторы все больше обеспокоены тем, что президентские выборы в Канаде могут привести к тупику, который препятствует реакции Оттавы на пандемию COVID 19 и еще больше замедлит восстановление экономики после кризиса. В четверг, Рейтинги Фитча сократили ожидаемый темп роста для канадской экономики до 2010-20110 в 2021 году. В прошлом году, Фитч разрушил один из своих трех кредитных рейтингов в Канаде, но SKP Global Ratings и Investor Service Moody, все еще дает Канаде самый высокий рейтинг. Доходы по государственным облигациям США были выше по кривой, отслеживающей движение в Казначейских банкнотах Канады ( GCSB22 ) 2009 год затронул самый высокий уровень со времен Августа : 11 лет – 1289 100, а затем чуть упал до 1282,000, то есть 4,6 базисных пунктов в день.