Степень выживаемости

Лето — самый тяжёлый период для граждан, испытывающих проблемы с сердцем и с повышенным кровяным давлением. Страдающие этими недугами россияне достаточно хорошо осведомлены о том, как им уберечь себя. Однако в беду может попасть даже самый «просвещённый» сердечник и гипертоник. Какую элементарную помощь можно оказать тем, кто сейчас наиболее подвержен риску, «Русской Планете» рассказал руководитель подразделения «Терапия и системы жизнеобеспечения» компании Philips в России и СНГ Тимофей Домненко.

— К сожалению, россиянам мало знакомы правила первой помощи в принципе. Есть ли какой-то универсальный алгоритм спасения человека, который потерял сознание?

— Остановка сердца может случиться не только у пожилого человека с болезнями сердца, но и у молодого, и по всем признакам здорового: более 70% случаев внезапной остановки сердца (ВОС) происходят за пределами больницы. Действительно далеко не все россияне знают, как вести себя в экстренных ситуациях и правильно оказывать первую помощь, будь то внезапная остановка сердца или травма. Освоить теоретическую сторону вопроса и обучиться навыкам первой помощи можно в школах на уроках ОБЖ, на специальных курсах первой помощи, которые проводят МЧС, Красный крест и частные организации. В рамках таких программ любой желающий может узнать о тех важных действиях, которые помогут спасти жизнь человеку, в том числе и при ВОС.

Универсального алгоритма спасения человека, который потерял сознание, наверное, нет. Если человек рядом с вами потерял сознание, в первую очередь нужно проверить, реагирует ли он на вас — окликните человека и слегка потрясите за плечо. Если реакции нет, необходимо выяснить, дышит ли человек. Чтобы точно это узнать, нужно положить его на спину, приподнять подбородок, поднести ухо ко рту. Если человек дышит, то можно повернуть его на бок (так он точно ничем не захлебнётся и не подавится) и вызвать скорую.

При внезапной остановке сердца алгоритм действий может быть следующим: проверить дыхание, пульс, провести внешний осмотр (позвать его). Если человек находится без сознания, сразу же вызвать скорую помощь. Более подробный алгоритм может выглядеть следующим образом:

— Проверить полость рта: во рту у пострадавшего во время реанимационных мероприятий не должно быть посторонних предметов;

— Расстегнуть одежду на пострадавшем или даже разрезать её — грудь человека должна быть свободна для проведения непрямого массажа сердца;

— Провести непрямой массаж сердца. Для этого следует расположить руки на два пальца выше мечевидного отростка и выполнять компрессию (ритмичные надавливания) с частотой примерно 100 раз в минуту. Каждые 30 секунд проверяйте, не появился ли пульс (в области шеи или запястья).

При отсутствии дефибриллятора прямой массаж сердца необходимо проводить до тех пор, пока человек не придёт в себя или не приедет скорая помощь. Как только вы останавливаетесь, происходит гипоксия (недостаток кислорода в органах и тканях) и спустя несколько минут человек умирает. Поэтому дефибрилляцию необходимо делать вплоть до приезда врачей.

— Вы сказали очень важную вещь про гипоксию. Уверен, что многие понятия не имели об этом явлении. Стоит ли проводить более активную пропаганду элементарных знаний по реанимации человека?

— Знание базовых навыков оказания первой помощи, в том числе в случае внезапной остановки сердца — это необходимость, которая диктуется современными условиями и темпом нашей жизни. Плотный автомобильный поток и большие скопления людей в общественных местах затрудняют доступ скорой помощи к пострадавшему. Как правило, на спасение человека есть не более 10 минут, и с каждой минутой бездействия шанс человека на выживание снижается на 7–10%.

Правильный алгоритм действий при оказании первой помощи, а также наличие доступа к автоматическим наружным дефибрилляторам (АНД) может существенно повысить уровень выживаемости при ВОС. Поэтому, на мой взгляд, нужно активно привлекать внимание россиян к этой проблеме, обучать навыкам первой помощи не только взрослых, но и детей.

— В чём принцип работы дефибриллятора? Сможет ли обыватель без соответствующий подготовки воспользоваться этим прибором?

— Дефибриллятор — прибор, используемый для электроимпульсной терапии при нарушениях сердечного ритма и остановке сердца. Он предназначен для проведения дефибрилляции — устранения фибрилляции сокращения желудочков сердца или предсердий. Дефибрилляция наряду с массажем сердца и искусственной вентиляцией лёгких является одним из важнейших элементов реанимации.

Современные дефибрилляторы способны самостоятельно подбирать силу подаваемого разряда и имеют подсказки относительно их управления. Например, дефибриллятор Philips HeartStart FRx оснащен функциями Life Guidance и предоставляет понятные пошаговые голосовые инструкции. Прибор полностью безопасен и помогает выполнять каждый шаг — от наложения электродов для подачи разряда до проведения СЛР (сердечно-лёгочной реанимации).

Сообщая о необходимых действиях, дефибриллятор предварительно оценивает состояние пациента и даже напоминает о звонке в скорую помощь. В ряде ситуаций прибор может самостоятельно резюмировать, что «дефибрилляция не требуется», и в этом случае даже нажатие кнопки «разряд» не приведёт прибор в действие. Поэтому, руководствуясь голосовыми инструкциями, любой человек в экстренной ситуации может обратиться к помощи такого прибора.

— Какова роль дефибриллятора в спасении человека? Насколько обоснована повсеместная установка этого аппарата? Всё же это весьма дорогая мера.

— Можно сказать, что роль — решающая. Применение «общедоступных» дефибрилляторов в настоящее время рассматривается как самый ключевой фактор в оказании помощи при остановке сердца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в России от внезапной остановки сердца умирает более 200 тысяч человек, в мире — около 7 миллионов. Более половины пациентов, пострадавших от ВОС, могут выжить при условии своевременного проведения сердечно-лёгочной реанимации с использованием автоматического наружного дефибриллятора.

Опыт зарубежных стран показывает, что установка АНД в местах скопления людей влияет на степень выживаемости пострадавших при ВОС. На Западе дефибрилляторы можно встретить в аэропортах, фитнес-центрах, парках и на вокзалах.

В некоторых городах уже действует стратегия Heart Save City («Город безопасного сердца»). Среди них — Сиэттл, Копенгаген, Дубай. Результаты выживаемости при остановке сердца в этих городах — 60–64%. И это во многом заслуга того, что дефибрилляторы расположены через каждые 100–150 метров. При слаженных действиях прохожих применить их и спасти жизнь пострадавшему удаётся в считаные минуты.