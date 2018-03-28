Развитием перинатальных центров займутся всерьез

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» поставил более 6,6 тысяч единиц высокотехнологичного медицинского оборудования в перинатальные центры Пскова, Гатчины, Тамбова, Архангельска, Петрозаводска, Смоленска, Якутска и Пензы.

Всего для медицинских центров, расположенных в восьми регионах, поставлено более 6600 единиц современной техники и свыше 15 000 единиц медицинской мебели российского производства.

В перечень оборудования входит неонатальное, лабораторное, реанимационное и гинекологическое оборудование для диагностики беременных, приема родов и выхаживания новорожденных.

Заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин отмечает, что холдинг выступает одним из основных поставщиков медтехники в 15 клиник по всей стране, заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию которых является Госкорпорация «Ростех».

«Мы оснащаем медицинские центры оборудованием в наиболее остро нуждающихся регионах России. Так, например, в Пскове и Гатчине осуществлена комплексная поставка оборудования «под ключ». Уже этой весной центры примут первых пациентов.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию перинатальные центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале, Назрани, Пензе и Тамбове. В высокой степени готовности находятся медучреждения в Якутии, Архангельске и Пскове»

На сегодня предприятия холдинга «Швабе», который входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности России.

На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники.