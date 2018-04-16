Олег Салагай: С новым возрастом!
На фото: Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Фото: apcmed.ru

На фото: Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Фото: apcmed.ru

Всемирная организация здравоохранения отметила свой 70-летний юбилей

Отмечая солидный возраст организации, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай поделился своим   мнением об актуальных проблемах российского здравоохранения, о профилактике табакокурения и наркомании, а также о совместной работе ВОЗ и Министерства здравоохранения РФ.

На сегодняшний день членами Всемирной организации здравоохранения, созданной в 1948 году в Женеве по инициативе ООН, являются 194 государства, включая Россию. Основная цель организации — решение международных проблем здравоохранения.

Зам. министра отмечает, что  за последние 20 лет медицина сделала мощный рывок, как в освоении новых технологий диагностики, так и создании комфортной среды для пациентов.

Известно, что медицинская помощь эффективнее в качестве профилактики, чем на стадии появления первых симптомов. И поэтому, по мнению, зам. министра так важна проблема обеспечения ее доступности для всех членов общества. Недаром, что лозунг Всемирного дня здоровья в 2018 году — «Здоровье для каждого».

По словам Олега Салагая наиболее значимым во всей системе здравоохранения является профилактическое звено. Очень важно донести до населения, что стоит более серьезно относиться к своему здоровью и  уделять внимание своему состоянию, поскольку недуг предупредить легче, чем лечить.

Ритм жизни современного человека бросает серьезный вызов современной медицине и на вопрос, как оставаться здоровым, когда нет времени на визиты к врачам, - можно ответить диспансеризацией.

«К сожалению, около 70% смертности населения дают сердечно - сосудистые, онкологические, легочные болезни и диабет. При этом 40% всех смертей наступает в трудоспособном возрасте 25-64 лет. Наша первостепенная задача – увеличить продолжительность жизни», - отметил зам. министра здравоохранения.

Так, большим достижением было возвращение России в 2017 году  процедуры диспансеризации. Хотя слово «возвращение» не в полной мере характеризует, что было сделано. Сегодня - это полностью обновленная программа, основанная на последних достижениях науки. За прошлый год профилактические осмотры и диспансеризацию прошли более 48 млн. человек, что в 1.5% больше, чем в 2013 году.  Конечно, доступность складывается из возможности человека обратиться к первичной медицинской помощи.

В 2017 году было введено в строй около 450 новых фельдшерско – акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, 460 – было отремонтировано.   Количество сельских медицинских организаций увеличилось на 8%.

Большой вопрос -  это развитие системы скорой медицинской помощи. Сейчас 89% скорых медицинских машин приезжает к нуждающимся пациентам в течение установленных 20 минут. Для случаев с ДТП – это 94%.

Отдельная тема – вакцинация населения. В этом году охват вакцинации от гриппа увеличился на 1,7%.  Определенный успех достигнут нами и в плане профилактики вредных привычек.

По данным ВОЗ, курение табака является причиной 16% неинфекционных заболеваний у людей в мире, в первую очередь — сердечнососудистых.  

Сегодня мы можем сказать, что ВОЗ по – достоинству оценил нашу работу по профилактике курения и алкоголизма, - мы входим в число лидеров по полученным результатам.  

Так, с 2009 года число курящих среди подростков в России снизилось более чем в два раза.  Положительно повлиял на подобный результат антитабачный закон, принятый в нашей стране в 2013 году.

Он запрещает курить в ресторанах и кафе, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в лифтах и на детских площадках. Ранее Минздрав уже подготовил проект антитабачной концепции на 2017–2022 годы.

Салагай отметил, что в последнее время государством принят целый ряд мер, направленных на оздоровление нации.  И важным шагом к дальнейшей работе призвана стать Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

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