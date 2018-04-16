Лечение на водах в приоритете

Россия располагает всеми видами курортных ресурсов. Но настоящей жемчужиной можно назвать круглогодичный бальнеологический курорт, единственный в стране и не имеющий аналогов на всем Евро-Азиатском континенте, - Кавминводы.

Именно в этом регионе сосредоточены все основные группы минеральных вод: соляно-щелочные, сероводородные, радоновые, термальные.… Со временем вокруг целительных источников сформировалась туристическая инфраструктура с отелями и санаториями, кафе и ресторанами.

По данным администрации Ставропольского края, в 2017 году на курортах Кавминвод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске, побывало около миллиона гостей.

Большой рост продаж, который демонстрируют Кавказские Минеральные Воды, отнюдь не случаен. По словам экспертов, цены на отдых в Кавминводах до сегодняшнего дня оставались на уровне прошлого года.

Например, проживание в санатории 4* «Целебный Нарзан» в Кисловодске по системе «все включено» в течение 10 дней обходилось приблизительно в 43 тыс. рубля на человека.

Практически все санатории региона нацелены на семейный отдых, поэтому для детей возрастом до пяти лет часто предусмотрены приятные акции и скидки, вплоть до бесплатного проживания. Те же, туристы, которые хотят сочетать отдых и лечение в санаториях с экскурсиями по окрестностям также останутся удовлетворены.

В последние годы здесь существенно выросла доля культурно-познавательного и активного туризма, создано более 100 новых экскурсионных маршрутов.

Директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, комментируя майский рейтинг на сайте Интерфакс - туризм, отметила, что пока одно из конкурентных преимуществ лечебно-оздоровительного отдыха в РФ — это разумное соотношение цена-качество. Спрос на лечебные туры стабилен и из года в год держится примерно на одном уровне.

«Излюбленным местом для семейного отдыха и лидером по соотношению «цена–качество» в КМВ являются санатории уровня 3*. Размещение в них на 10 дней обойдется всего в 35-40 тыс. рублей, притом в стоимость входит лечение, трехразовое питание «шведский стол» и СПА-зона»

На данный момент Кавказские минеральные воды оказывают более 20% санаторно-курортных услуг в России, сообщает портал министерства курортов и туризма Ставропольского края. В среднем, загрузка в санаториях составляет 85-87%, во многих здравницах доходя до 100%.

Сегодня, как и много лет назад, лечение на водах у туристов прочно ассоциируется с понятием «курорт». Но отдавая предпочтение этому виду отдыха надо помнить, что для каждого типа минеральной воды существуют определенные медицинские показания и, соответственно, противопоказания, что обязательно следует учитывать при выборе.

Недаром, что большинство врачей настоятельно рекомендуют предварительно получать консультацию специалиста перед поездкой на лечебный курорт.

Ессентуки

Впервые минеральные воды Ессентуков были описаны еще в 1811 году московским врачом Ф. П. Гаазом, который обнаружил и внимательно изучил 3 источника с кисловато-соленой водой.

В настоящее время этот город занимает достойное место среди ведущих мировых курортов, специализирующихся на лечении широкого спектра заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей и нарушения обмена веществ.

Особое значение минеральные воды Ессентуков приобретают для лечения больных сахарным диабетом. Врачи подтверждают, что питье ессентукских минеральных вод улучшает функцию печени и снижает уровень глюкозы в крови.

Кисловодск

Большинство санаториев другого уникального курорта КМВ - Кисловодска расположено вокруг лечебного парка, являющегося природным заповедником, в котором собраны уникальные растения.

Насыщая воздух своими ароматами они оказывают лечебный эффект на органы дыхания во время лечебного терренкура. По парку проложены шесть маршрутов, которые назначаются пациентам для лечения сердечно - сосудистых заболеваний.

Воды семи действующих в Кисловодске источников: углекислые, сульфатно-гидрокарбонатные и кальциево-магниевые.

Уникальные кисловодские нарзаны наряду с ваннами и питьевым лечением используют для ингаляций, орошений и промываний.

Знаменита на весь мир и сульфидно иловая грязь Тамбуканского озера, обладающая поистине «магической» силой возвращать утерянное здоровье, красоту и молодость.

Железноводск

Это самый маленький, самый зеленый и самый северный городок Кавказских Минеральных Вод. Но, несмотря на свои скромные размеры, Железноводск богат достопримечательностями.

Как и на любом курорте Кавказских Минеральных Вод, его главным украшением является удивительной красоты, единственный парк в регионе естественного происхождения, - Курортный.

Именно здесь находятся основные источники минеральной воды, распложенные на разной высоте и делящие парк на Верхний и Нижний. При входе в парк находится Пушкинская галерея, купленная на ярмарке в Нижнем Новгороде и возведенная здесь в 1901 году. Рядом расположены два известных минеральных источника — Славяновский и Смирновский.

Пятигорск

Потоки туристов прибывают в Пятигорск не только ради лечения, но и ради природных шедевров. Так, стоит обратить внимание на гору Машук. На самой высокой точке Михайловского отрога горы находится знаменитая беседка «Эолова арфа»

Обязательно стоит посетить уникальную подземную пещеру, где свои прохладные воды хранит горное озеро Провал.

Большое количество минеральных источников Пятигорска различаются по содержащимся в них элементам. К примеру, существуют радоновые воды, сульфидные, использующиеся для лечения кишечника, а также углекислые минеральные воды, или же нарзаны.

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