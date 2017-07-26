Какой хлеб полезнее?

Одна из самых популярных на сегодняшний день — отказ от глютена, белкового вещества хлебных зерен.

Надо отметить, что у хлеба уникальная диетическая «репутация»: с одной стороны, его покупают и едят каждый божий день, с другой стороны, диетологи часто объявляют хлеб чуть ли не лишним продуктом и срочно рекомендуют изгнать из своего рациона тем, кто имеет аллергию на глютен.

Корни такого двоякого отношения лежат, как ни парадоксально, в чрезвычайном разнообразии хлеба, который, в зависимости от состава и вида, может быть и «диетическим злом», и самым ценным продуктом в рационе.

Действительно ли глютен так вреден для здоровья? Этот вопрос все чаще ставится перед специалистами ребром. И если совсем недавно, о таком врожденном заболевании, вызванным непереносимостью белка как целиакия, мало кто слышал, то сегодня врачи приходят к неутешительным выводам: количество страдальцев с каждым годом растет.

Ранее считалось, что этому недугу подвержены не более 1% населения Земли. Однако сейчас ученые предполагают, у многих из нас также может быть повышенная индивидуальная реакция на глютен, и в этом случае также рекомендуется обратить внимание на свой рацион питания.

Люди выращивают и употребляют глютен-содержащие злаки уже около 12000 лет. И теоретически, большинство людей должно прекрасно справляться с перевариванием глютена. Но только за последние 40 лет была зафиксирована глютеновая непереносимость в более чем 40% случаев.

Специалисты констатируют, - дело в том, что пшеница, которая культивируется и выращивается сегодня, мало похожа на своих предшественников. Современные сорта, сильно видоизменные с помощью различных методов скрещивания, содержат намного больше глютена, чем раньше. Далеко не секрет, что его искусственно добавляют в пищевые продукты, особенно в хлеб, чтобы повысить его эластичность и придать массе форму.

Крестовый поход на глютен начался в Америке в начале этого века. А уже к 2010 году среди продуктов, впервые появившихся на местном рынке, более 10% были помечены как «безглютеновые».

Сегодня в рядах адептов строгого ограничения глютеносодержащих продуктов известные спортсмены, знаменитые повара и звезды экрана. Среди них: Кейт Бланшетт и Леди Гага, Джессика Альба, Гвинет Пэлтроу и Виктория Бекхэм…

Признанные красавицы видят в таком рационе пользу для здоровья и фигуры, кожи и волос. Сторонники безглютенового питания утверждают, что человеческий организм не приспособлен к перевариванию клейковины, поэтому при ее исключении пища будет намного лучше усваиваться, у человека будет больше энергии, а лишние килограммы не будут накапливаться.

Стремление человека к здоровому питанию может стать и первым шагом в развитии гурманских наклонностей. Основной пищей становятся натуральные продукты, подвергшиеся минимальной обработке и без добавок.

Перейдя на сторону осознанного выбора в еде, человек начинает избегать полуфабрикатов и готовить здоровую еду самостоятельно.

Важно учитывать, что глютен может содержаться в совершенно неожиданных продуктах — и это во многом связано с технологией их производства. Поэтому, планируя в своем ежедневном меню, например, теплый ломтик безглютенового хлеба, булочку из цельного зерна или хрустящий багет с чесночным маслом, многие предпочитают не покупать их в магазине, а испечь самостоятельно.

Конечно, хлеб в магазинах есть. И ассортимент, как правило, велик. Но зачастую, 99% хлебобулочных изделий, выставленных на наших прилавках, выпечено с использованием дрожжей и консервантов, чтобы как можно дольше сохранять свежесть. Безглютеновый хлеб, если и присутствует, то, как правило, он сухой, безвкусный и ничем не примечательный.

Поэтому, прежде чем искать, где купить полезный и свежий продукт, стоит задуматься о том, а можно ли приготовить его в домашних условиях? Сегодня на помощь хозяйкам приходят новые и доступные технологии.

Так, компания Sinbo сообщила об обновлении своей продуктовой линейки хлебопечек. Новые модели Sinbo SBM 4716/4717/4718 имеют 12 простых программ для выпечки любой сложности - от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В них также можно приготовить прекрасное пресное тесто и даже варенье.

Представители компании уверяют, что выпечка, при использовании хлебопечи Sinbo получается вкусной и максимально простой в приготовлении. У потребителя появляется шанс использовать натуральную закваску вместо дрожжей и в целом выбирать любые ингредиенты по своему вкусу – в этом главное достоинство хлеба, выпеченного своими руками.

Более того, устройства позволяют выпекать круглые и прямоугольные буханки, разного веса и даже цвета! Цвет корочки можно «варьировать»: от нежно - светлой до более поджаристой и темной.

Имеющиеся программы хлебопечи обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления различных видов хлебобулочных изделий, сохраняя, даже в течение часа после окончания приготовления, хлеб теплым и хрустящим.

Новые устройства Sinbo оснащены таймером отсрочки, для удобства в конструкции предусмотрен ЖК-дисплей. По истечению заданного времени новые модели издают звуковой сигнал, свидетельствующий об успешном окончании выпекания. Хлебопечки Sinbo легко использовать и удобно хранить.

Многие хозяйки наверняка захотят поэкспериментировать с безглютеновой мукой и испечь хлеб без клейковины. Конечно, можно печь просто домашний диетический хлеб, который также будет помогать при похудении за счет большого количества клетчатки. Однако, если безглютеновая диета вызвана заболеваниями, то стоит полностью исключить из рациона пшеничную и ржаную муку.

Справиться с этой задачей помогут рецепты безглютенового хлеба. В комплекте с прибором каждый пользователь Sinbo получает фирменную книгу рецептов. В данном случае, хозяйки могут выпекать хлеб из рисовой, кукурузной, гречневой, картофельной, просяной или соевой муки.

Благодаря функции замеса теста новая линейка хлебопечек Sinbo позволяют значительно экономить время, поскольку нужно только засыпать все необходимые ингредиенты и выставить нужный режим. При этом, структура хлеба остается равномерной по всей высоте буханки и имеет типичную мелкоячеистую природу.

Специалисты, однако, подчеркивают, что здоровому человеку нет смысла садиться на безглютеновую диету и лишать организм действительно полезных продуктов. Ведь хлеб из цельнозерновой пшеничной и ржаной муки богат витаминами группы В и клетчаткой, крупы содержат большое количество витаминов и минералов. В зерновых также есть ценные фитонутриенты – встречающиеся в природе растительные вещества, оказывающие биологическое влияние и несущие пользу для всего организма.

Запад, в отличие от России, уже давно пришел к пониманию важности зерновых культур для здоровья человека. Цельнозерновой хлеб и продукты из цельносмолотого зерна там признаны лечебными и включены в национальные программы по оздоровлению населения.

Более того, ученым удалось доказать, что смертность людей, потребляющих продукты из цельного зерна, снижается на 15-20%. В большинстве западных стран Комитеты Национального Питания рекомендуют взрослым прием 25-35г диетического пищевого волокна.

Самое интересное, что в России полезные свойства хлеба знали и активно ими пользовались. Белый хлеб из очищенной сортовой муки готовили и употребляли в пищу исключительно по большим праздникам, а будние дни «замешивали черный» из неочищенной муки грубого помола.

Употребление же белой (рафинированной) муки в пост было категорически запрещено и считалось грехом. Именно такое отношение к зерновым продуктам позволяло нашим предкам поддерживать свое здоровье и не знать о многих современных заболеваниях, в том числе и о целиакии.

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