Болезнь молодых или жизнь с постоянной болью

Проблему диагностики неизлечимых заболеваний при болях в спине и другие признаки болезни Бехтерева, на днях обсудили ведущие специалисты в данной области.

Главный внештатный ревматолог Минздрава, президент Ассоциации ревматологов России Евгений Насонов прокомментировал, что анкилозирующий спондилоартрит или болезнь Бехтерева - хроническое заболевание позвоночника и суставов, без ранней диагностики которого пациент в течение 4-7 лет может стать инвалидом.

Причем, цифры распространения этой болезни сегодня вызывают большие опасения: ей страдают около 1,7 миллиона человек в Европе. В России же, таких пациентов по разным данным от 23 до 100 тыс. человек. И что самое страшное – это в основном молодые мужчины около 30 лет.

При болезни Бехтерева часто обнаруживаются поражения соединительной ткани вне суставов: оболочек глазного яблока, оболочек аорты, аортального клапана, легких, почек…

Со временем больные утрачивают работоспособность и в большинстве случаев получают группу инвалидности.

Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН, Анатолий Мартынов отмечает, что по результатам опроса, 33% из тех, кто обращался со своей проблемой к врачу, обращались к терапевту. И поэтому в вопросах ранней диагностики болезни Бехтерева врачи первого звена играют важную роль.

«Работа, которая проводится нами вместе с коллегами – ревматологами в масштабе страны, уже дает свои результаты. В России на 2009 год средний срок постановки диагноза составлял 8-9 лет после дебюта заболевания, сейчас средник срок сократился вдвое и составляет 4-5 лет.

Надо помнить, что своевременное и адекватное лечение замедляет развитие болезни и повышает качество жизни пациентов. Основной его задачей является уменьшение воспаления и болей, сохранения подвижности позвоночника. Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды, иммунодепрессанты, генно-инженерная биологическая терапия. В то же время для пациентов с болезнью Бехтерева одной из основ правильного образа жизни является лечебная физкультура.

Двигательная активность сохраняет объем движения в суставах и позвоночнике, наращивает силу мышц, растягивает их и увеличивать их гибкость»

По мнению заведующего лабораторией серонегативных спондилоартритов «НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой» Шандора Эрдеса, современные биологические препараты позволяют купировать процесс воспаления суставов в самом начале, а значит гарантировать длительную ремиссию заболевания.

Сегодня, благодаря работе Научно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой и Ассоциации ревматологов России, которые организовывали Школы для ревматологов, неврологов, терапевтов, хирургов и т. п. по болезни Бехтерева, срок постановки диагноза значительно снизился.

Управляющий директор «Новартис Фарма» в России Николаос Триподис также добавляет, что они используют научные инновации для решения самых сложных проблем здравоохранения. Однако часто этого бывает недостаточно: осведомленность общественности о заболевании, а также своевременный и правильно поставленный диагноз имеют критически важное значение для достижения эффективного лечения.

Об основных трудностях, с которыми сталкиваются пациенты рассказал Президент Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева Алексей Ситало.

«Чтобы понять и осознать, что такое болезнь Бехтерева и как нам живется, представьте свою самую сильную боль в этих частях тела. А теперь представьте, что вы каждый день и каждую ночь (ночью болезнь активизируется с большей силой) живете с самой сильной болью в спине и суставах, которую вы когда-либо испытывали!

Так вот в России, по официальным данным Министерства здравоохранения РФ, насчитывается около 25 000 пациентов с болезнью Бехтерева, при этом по данным практикующих ревматологов — около 90 000 – 100 000 человек. Но эти данные очень далеки от реальности, что связано в основном с недиагностированностью болезни.

Но и получив неутешительный диагноз, больные не всегда могут получить квалифицированную помощь.

Зачастую, в борьбе за положенную ему по закону терапию пациент оказывается бессилен. Мало кто знает, что для получения бесплатных лекарств необязательно иметь статус инвалида. И наше Общество, в частности, создано для того, чтобы помогать пациентам решать правовые вопросы, добиваться соблюдения их прав».

Официальная медицина говорит нам, что болезнь Бехтерева - это аутоиммунное системное заболевание, которое вызывает сбой в работе иммунитета.

Защитные клетки организма начинают воспринимать клетки суставов и других органов как инородные и начинают планомерно уничтожать «врага», нанося непоправимый урон организму.

Истинная причина возникновения болезни Бехтерева до сих пор не установлена. Основными факторами риска являются позитивный тест на антиген HLA-B27, семейный анамнез, в котором есть случаи болезни Бехтерева, а также частые желудочно-кишечные инфекции.

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