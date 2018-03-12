ЗдравКультПривет – 2018
ЗдравКультПривет – 2018

В Казани 21-23 марта на территории санатория «Крутушка» впервые пройдет Всероссийский Фестиваль анимационных и развлекательных программ санаторно-курортных учреждений

Организатором выступает Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» при поддержке Государственного Комитета РТ по туризму и Национальной Курортной Ассоциации (НКА).

Официальное открытие Фестиваля состоится 21 марта в 13.00.

За два дня Фестиваль на одной площадки соберет представителей около 100 санаторией и курортов со всей России: собственники, руководители, главные врачи, сотрудники отделов маркетинга, отделов досуга и анимации санаторно-курортных учреждений РФ. Также участниками станут студенты и выпускники учреждений специального и высшего профессионального образования, реализующие программы досуга и анимации в санаторно-курортных учреждениях.

В числе почетных членов Жюри конкурса и приглашенных ВИП гостей признанные российские эксперты санаторно-курортной отрасли, представители министерств и деятели здравоохранения, науки, культуры и туризма.

Это первое профессиональное мероприятие для санаторно-курортной отрасли России. Фестиваль способствует развитию культмассовой и анимационной работы в санаторно-курортных учреждениях и популяризации среди молодежи работы культорганизатора. Это площадка для обмена опытом, расширения творческих связей и представления инновационных методик отделов анимации и культорганизаторов по работе с отдыхающими.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: обучающие мастер-классы, творческий конкурс, выставка и научно-практическая конференция. 22 и 23 марта пройдет конкурс творческих коллективов санаторно-курортных учреждений на звание лучшего в России. Гала-концерт и награждение творческих коллективов также состоится 23 марта в 16.00. В даты проведения Фестиваля будет организована экспозиция товаров и услуг для санаториев. Время работы экспозиции: 22 - 23 марта 2018 (9:00 – 16:00).

22 марта в рамках I Всероссийского Фестиваля «ЗдравКультПривет – 2018» в г.Казань (санаторий «Крутушка») начнет работу научно-практическая конференция «Роль досуга и анимации в современном санатории». В  работе конференции примут участие руководители санаторно-курортных учреждений, деятели искусства, культуры и здравоохранения.

Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов по проблемам культурно-массовых и анимационных программ санаторно-курортных учреждениях. На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы оздоровления отдыхающих и проведения досуговых мероприятий на базе санаторно-курортного учреждения. Приглашенные спикеры поделятся с коллегами опытом составления культурно-массовых программ и повышения качества анимационных мероприятий.

Сайт Фестиваля http://здравкультпривет.рф/

По во вопросам Информационного сотрудничества Юлия Казакова (yulka.kazakova92@yandex.ru)

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