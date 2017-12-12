Как зарабатывать на криптовалюте

Мастер-класс предназначен для студентов, начинающих трейдеров и инвесторов, предпринимателей, которые хотят создать новый источник дохода и увеличить свои вложения.

На мастер-классе вы узнаете:

что такое блокчейн, и почему о нем стоит знать;

как выбрать криптовалюту для инвестирования;

почему растет биткойн;

как зарабатываются большие деньги на криптовалютах;

как грамотно привлекать финансирование с помощью ICO.

В результате мастер-класса вы:

получите представление о применении блокчейн-технологий;

поймете ключевые отличия криптовалт от классических валют;

получите основы методики отбора криптовалют;

узнаете, как привлечь инвестиции в свой бизнес.

Мастер-класс проведет Евгений Королев - специалист по фундаментальному анализу акций и криптовалют, сооснователь инвестиционного сообщества Blockchain-Invest.

Организаторы тренинга - группа компаний 101co.in, включающая в себя академию, агентство по выводу на ICO и отдел поставок майнингового оборудования, при поддержке рейтингового агентства цифровых активов DigRate.

Мастер-класс пройдет в аудиториях РЭУ имени Плеханова. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция.

Узнайте подробнее об инвестировании в криптовалюты по ссылке https://goo.gl/5SKU6u

Далее в рубрике