20 декабря в 19:00 в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова пройдет мастер-класс «Как зарабатывать на криптовалюте»
Мастер-класс предназначен для студентов, начинающих трейдеров и инвесторов, предпринимателей, которые хотят создать новый источник дохода и увеличить свои вложения.
На мастер-классе вы узнаете:
- что такое блокчейн, и почему о нем стоит знать;
- как выбрать криптовалюту для инвестирования;
- почему растет биткойн;
- как зарабатываются большие деньги на криптовалютах;
- как грамотно привлекать финансирование с помощью ICO.
В результате мастер-класса вы:
- получите представление о применении блокчейн-технологий;
- поймете ключевые отличия криптовалт от классических валют;
- получите основы методики отбора криптовалют;
- узнаете, как привлечь инвестиции в свой бизнес.
Мастер-класс проведет Евгений Королев - специалист по фундаментальному анализу акций и криптовалют, сооснователь инвестиционного сообщества Blockchain-Invest.
Организаторы тренинга - группа компаний 101co.in, включающая в себя академию, агентство по выводу на ICO и отдел поставок майнингового оборудования, при поддержке рейтингового агентства цифровых активов DigRate.
Мастер-класс пройдет в аудиториях РЭУ имени Плеханова. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция.
Узнайте подробнее об инвестировании в криптовалюты по ссылке https://goo.gl/5SKU6uДалее в рубрике Управление изменениями. ОбществоЭксперты предложили варианты построения экосистемы социальных услуг
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