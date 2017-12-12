Как зарабатывать на криптовалюте
Как зарабатывать на криптовалюте

20 декабря в 19:00 в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова пройдет мастер-класс «Как зарабатывать на криптовалюте»

Мастер-класс предназначен для студентов, начинающих трейдеров и инвесторов, предпринимателей, которые хотят создать новый источник дохода и увеличить свои вложения.

На мастер-классе вы узнаете:

  • что такое блокчейн, и почему о нем стоит знать;
  • как выбрать криптовалюту для инвестирования;
  • почему растет биткойн;
  • как зарабатываются большие деньги на криптовалютах;
  • как грамотно привлекать финансирование с помощью ICO.

В результате мастер-класса вы:

  • получите представление о применении блокчейн-технологий;
  • поймете ключевые отличия криптовалт от классических валют;
  • получите основы методики отбора криптовалют;
  • узнаете, как привлечь инвестиции в свой бизнес.

Мастер-класс проведет Евгений Королев - специалист по фундаментальному анализу акций и криптовалют, сооснователь инвестиционного сообщества Blockchain-Invest.

Организаторы тренинга - группа компаний 101co.in, включающая в себя академию, агентство по выводу на ICO и отдел поставок майнингового оборудования, при поддержке рейтингового агентства цифровых активов DigRate.

Мастер-класс пройдет в аудиториях РЭУ имени Плеханова. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция.

Узнайте подробнее об инвестировании в криптовалюты по ссылке https://goo.gl/5SKU6u

Теги:
События: экономика
Управление изменениями. Общество Далее в рубрике Управление изменениями. ОбществоЭксперты предложили варианты построения экосистемы социальных услуг

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО