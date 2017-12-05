Waves Platform, одна из крупнейших блокчейн платформ, расскажет о планах и развитии технологии блокчейн 21 декабря в Digital October
Waves Platform, одна из крупнейших блокчейн платформ, расскажет о планах и развитии технологии блокчейн 21 декабря в Digital October

21 декабря основатель одной из крупнейших блокчейн-платформ Waves Platform Александр Иванов и образовательный центр Binary District проводят Waves Community Meetup на площадке Digital October

Основатель и генеральный директор Waves Platform Александр Иванов расскажет о том, как будет развиваться технология блокчейн в 2018 году, как изменились модели инвестирования с появлением криптовалют, в каком направлении происходит процесс легитимизации отрасли. Кроме того, Иванов представит инновационное технологическое решение — протокол Waves-NG, который, как ожидается, позволит значительно увеличить мощность блокчейн-сети, а также поделится новостями о развитии платформы и расширении присутствия на международном криптовалютном рынке.

Формат предполагает дискуссию с участниками и возможность задать вопросы по итогам официальной части мероприятия.

Программа мероприятия

18:30 - 18:45 - Вступительное слово

18:45 - 19:00 - Binary District - Fostering learning and innovation

19:00 - 19:30 - Как блокчейн меняет бизнес и государственное управление, Александр Иванов

19:30 - 20:00 - Дискуссия

20:00 - 20:15 - Заключительное слово

20:15 - 21:00 - Networking

О спикере

Александр Иванов — основатель и генеральный директор Waves Platform, является сторонником построения цифровой экономики, убежден в том, что технология блокчейн ускорит прогресс в этом направлении, вызовет существенные изменения не только в бизнесе, но и в области госуправления.

О Waves Platform

Waves Platform является одной из крупнейших в мире блокчейн-платформ. Капитализация компании на данный момент составляет $600 млн.

Waves - это комплексная экосистема, включающая в себя платформу для запуска краудфандинговых кампаний, собственную децентрализованную биржу, а также удобные мобильные приложения.

Команда Waves стремится к тому, чтобы сделать платформу максимально удобной для бизнеса, способствовать массовому применению технологии. При этом особое внимание уделяется решению важных технологических задач - обеспечению масштабируемости блокчейн технологии, повышению безопасности и пропускной способности сети.

Организаторы мероприятия: Образовательный центр Binary District, блокчейн-платформа Waves Platform и Digital October.

Вход свободный, для участия необходима регистрация:  https://binarydistrict.com/ru/courses/waves-community-meetup-211217/

Аккредитация для СМИ: Жанна Слезкина, пресс-секретарь Образовательный центр Binary District js@binarydistrict.com, +79636424574.

Теги:
События: переговоры
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