Выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям

24 января 2018 года был создан Подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов.

Выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям

Тема: «Венчурное и инновационное финансирование как альтернатива банковскому кредитованию»

План заседания:

1. План работы подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов.

2. Дискуссия и обмен мнениями об актуальных проблемах и их путях решения в сфере краудфандинга, венчурных инвестиций, включая ICO:

- обсуждение существующих проблем краудфандинга при привлечении токенов и перевод их в фиатные деньги;

- планирование мероприятий, способствующих популяризации развития инновационного, венчурного финансирования в области краудфандинга, краудинвестинга, ICO.

3. Предложения участников дискуссии по решению существующих проблем у сторон краудфандинговой модели финансирования с целью выработки законодательных инициатив инновационного и венчурного финансирования.

4. Организация мероприятий по хеджированию рисков инвестирования в стартапы и создание систем гарантий, способствующих завершению стартапов и ICO-проектов (систематическое рейтингование, создание СРО в качестве регулятора выражающего интересы современной модели краудфандинга, контроль со стороны банков и СРО за реализацией проектов, работа с Роспатентом, другие мероприятия).

Желающие выступить по теме мероприятия присылайте свои выступления.

На заседание приглашены представители Законодательной власти, Администрации Президента, Министерств РФ, Центрального Банка, Государственных корпораций, банков, Общественных организаций, бизнеса, ведущие эксперты цифровой экономики, крипто и краудфонды, инвесторы,СМИ.

Мы будем рады видеть Вас в числе участников на Выездном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям, Первом открытом заседании подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов

Который состоится по адресу: г. Москва, Стремянный пер., 28, стр. 2А (Конгресс-центр РЭУ им. Г. В. Плеханова).

Начало регистрации гостей в 9:00. Начало мероприятия в 9:30.

Планируемое количество участников – 1000 человек.

Участие в мероприятии бесплатное.

Для участия необходимо подать заявку на сайте - reu-crypto.ru/event/tpprf

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