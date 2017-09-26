Всегда есть, куда расти и развиваться
Всегда есть, куда расти и развиваться

Премия и Форум «Лучшее для жизни» выходит на международный уровень!

Организационный комитет Премии и Форума «Лучшее для Жизни» заключили партнёрство с Конгрессом недвижимости и инвестиций, который состоится 25-26 сентября в Мюнхене.

«Для нас это бесценный опыт, который, благодаря тематике мероприятия, дает возможность наградить одну из самых важных категорий Премии – Недвижимость», — комментирует исполнительный директор Премии и Форума «Лучшее для Жизни» Лариса Стрижак.

Награждение других категорий, а так же деловая часть с выступлением различных спикеров пройдет 6 октября в Гостином Дворе совместно с ежегодным фестивалем «Зодчество».

Успей подать заявку!

«Лучшее для жизни» — это единственная, не имеющая аналогов в России премия, призванная подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которой жилое и рабочее пространства не только облагораживаются, но и становятся более комфортными и экологически безопасными.

В ходе деловой части состоятся выступления известных спикеров, круглые столы и бурные дискуссии по самым разнообразным и актуальным вопросам в данной сфере. Среди приглашенных гостей: лидеры общественного мнения, представители профессиональных сообществ, а также известнейшие архитекторы российской и мировой величины.

У любой компании в области архитектуры и дизайна есть возможность заявить о себе и стать Лауреатом Премии в одной из 17 категорий, в каждой из которой более 5 номинаций!

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