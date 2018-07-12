Видимость, а не борьба
Видимость, а не борьба

Тунис не способен самостоятельно решить проблему терроризма

Обстановка в Тунисе стала ещё неспокойнее. Правительство отмечает растущую угрозу терроризма, с которой оно уже не в силах справиться самостоятельно. Государство рискует обзавестись статусом изгоя для туристов и иностранных инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в нестабильную экономику страны.

Видя неспособность властей самостоятельно справиться с проблемой, а также опасаясь наплыва террористов, Североатлантический альянс вызвался помочь Тунису.

На саммите НАТО в Брюсселе было принято решение, что борьбу с радикальным исламизмом в североафриканской стране возглавят военные специалисты из Испании. В основном планируется оказать сопротивление набирающей силы внутри страны группировке ИГ* при помощи обучения тунисских солдат и проведения совместной работы по нескольким актуальным направлениям.

Примечательно, что Североатлантический альянс уже пытался в январе этого года оказать содействие Тунису в противостоянии террористической угрозе. Но власти отказались от присутствия военных НАТО в своей стране и от 3 млн евро, выделенных в качестве гранта на противодействие растущей террористической угрозе.

Многие политологи подчеркивают, что правительству Туниса тогда следовало принять помощь западных коллег. Но этого не случилось, а потому на данный момент ситуация в стране продолжает обостряться, приобретая совсем уж опасный вариант развития событий на границах с Алжиром и Ливией. За доказательствами далеко ходить не надо. Как напомнил министр обороны Туниса Абделькарим Збиди, 8 июля недалеко от границы с Алжиром произошел очередной теракт, унесший жизни шестерых сотрудников нацгвардии.

Вместо реальных действий по выявлению и нейтрализации боевиков,  власти Туниса принимают непопулярные решения, которые приводят к безосновательным задержаниям, тех, кто не имеет отношения к ИГ*. Одно из последних произошло в городе Сфакс. Там аресту подвергся экипаж судна Ural, вынужденно остановившегося в порту на ремонт.

Специалисты обращают внимание, что подобная «видимость борьбы, а не настоящее противодействие» и служит причиной постепенной изоляции Туниса в международном сообществе. Правительство отпугивает потенциальных зарубежных партнеров, так как не может дать отпор боевикам и защитить бизнес на территории своей страны. Это ведёт к усугублению экономического кризиса и безработице, что, в свою очередь, провоцирует радикальные настроения в обществе.

*террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
Места: Африка
События: война
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