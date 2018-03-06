Венчурное и инновационное финансирование как альтернатива банковскому кредитованию

Мероприятие пройдет совместно с АНО «Сообщество пользователей рынка криптовалют».

Заседание пройдет в формате дискуссии и обмена мнениями об актуальных проблемах и путях их решения в сфере краудфандинга, венчурных инвестиций, включая ICO. Также будут представлены подходы к организации мероприятий по хеджированию рисков инвестирования в стартапы и создание систем гарантий, способствующих завершению стартапов и ICO-проектов. По итогам дискуссии пройдет обсуждение предложений по выработке законодательных инициатив инновационного и венчурного финансирования для решения существующих проблем у сторон краудфандинговой модели финансирования.

На заседание приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, государственных институтов развития, коммерческих банков, ведущие эксперты цифровой экономики, крипто и краудфонды, инвесторы, СМИ.

Участие в мероприятии – бесплатное.

Начало регистрации в 9:00. Начало мероприятия в 9:30.

Для участия в заседании необходимо пройти регистрацию по ссылке:

https://reu-crypto.ru/event/Pervoe-otkrytoe-zasedanie-podkomiteta-Torgovo-promyslennoj-palaty-Rossijskoj-Federacii

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