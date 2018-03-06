Венчурное и инновационное финансирование как альтернатива банковскому кредитованию

20 марта в 9.30 Комитет ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям совместно с подкомитетом по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов проведут выездное заседание
Мероприятие пройдет совместно с АНО «Сообщество пользователей рынка криптовалют».
Заседание пройдет в формате дискуссии и обмена мнениями об актуальных проблемах и путях их решения в сфере краудфандинга, венчурных инвестиций, включая ICO. Также будут представлены подходы к организации мероприятий по хеджированию рисков инвестирования в стартапы и создание систем гарантий, способствующих завершению стартапов и ICO-проектов. По итогам дискуссии пройдет обсуждение предложений по выработке законодательных инициатив инновационного и венчурного финансирования для решения существующих проблем у сторон краудфандинговой модели финансирования.
На заседание приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, государственных институтов развития, коммерческих банков, ведущие эксперты цифровой экономики, крипто и краудфонды, инвесторы, СМИ.
Участие в мероприятии – бесплатное.
Начало регистрации в 9:00. Начало мероприятия в 9:30.
Для участия в заседании необходимо пройти регистрацию по ссылке:
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