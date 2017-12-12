Управление изменениями. Общество

Представители бизнеса, некоммерческих организаций и органов власти встретились в Москве 6 декабря на конференции «Управление изменениями. Общество», организованной коммуникационным проектом «+1». В центре внимания участников мероприятия стоял вопрос построения в России экосистемы социальных изменений, которая позволила бы не точечно, а системно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и совершенствовать предоставление социальных услуг населению. Эксперты пришли к выводу, что для этого необходимо межсекторное взаимодействие гражданского общества, государства и бизнеса: инструменты для такого взаимодействия и рассматривались участниками встречи.

«Ни самое богатое государство, ни самый развитый бизнес в одиночку не решат ни одну глобальную проблему, это возможно только при объединении усилий, - отметила на открытии конференции управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова. - Успеха не достигнуть без принятия партнеров как равных, а нашему государству пока сложно воспринимать других участников как равных себе».

Тому, как государство может развивать инфраструктуру для дальнейших изменений, посвящалась отдельная секция, в которой участвовали, в том числе, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин и заместитель председателя Комитета общественных связей города Москвы Игорь Соболев. Речь шла о таких инструментах, как государственно-частное партнерство и государственные институты развития.

Устойчивый бизнес

Участники конференции обсудили совершенствование социальной сферы, происходившее в течение последнего десятилетия: это и активное вовлечение бизнеса в решение общественных проблем совместно с некоммерческими организациями и фондами, и рост сетевых сообществ, и распространение новых средств коммуникации, таких как социальные сети, и инновационные средства привлечения инвестиций (выпуск цифровой валюты или краудфандинг).

Цели устойчивого развития в глобальном масштабе также влияют на изменения в обществе, воздействуя как на политику государства, так и на компании, особенно те, что осуществляют свою деятельность в международном масштабе. Как отметили Елена Феоктистова и вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина, для компаний устойчивость становится вопросом конкурентоспособности, в том числе потому, что потребители и инвесторы все чаще голосуют деньгами за ответственный бизнес.

Представители компаний представили долгосрочные проекты, которые реализуются в рамках программ социальной ответственности - начиная от ресурсосбережения до корпоративного волонтерства. Елизавета Александрова, директор по корпоративным отношениям Mars рассказала, в том числе, о медицинском проекте «Детские улыбки России», включающем в себя просветительскую работу, посвященную гигиене полости рта у детей, и лечении, которое сегодня не покрывается государственным страхованием. Ирина Ефремова-Гарт, руководитель направления «Корпоративное гражданство» в IBM, поделилась опытом поддержки волонтерства среди сотрудников. Руководитель проектов по внешним коммуникациям Leroy Merlin Елена Шипачева представила проект «Ответственный горожанин», который делает сотрудников компании не просто участниками, а лидерами изменений городской среды. Заместитель директора департамента по социальной политике и специальным проектам «Ростелекома» Юлиана Соколенко и директор АНО «РОСТ» Алексей Свахин поделились результатами проекта по онлайн-обучению воспитанников детских домов, которое помогает им успешно сдать ЕГЭ, поступить в вуз или колледж.

Инновации и социальные потребности

Немало внимания было уделено таким сравнительно новым понятиям, как «экономика заслуг», социальный капитал и сетевые технологии взаимодействия; были рассмотрены возможности для применения технологии блокчейн в социальной сфере. Руководитель Центра содействия инновациям в обществе Жюльнар Асфари представила проект, объединяющий коммерческую и социальную составляющие - «Вместе 1000»; он должен объединить тысячу соинвесторов для создания ресторана, который будет выполнять функции городского культурного центра. Блокчейн и выпуск цифровой валюты планируется использовать в этом случае не только для привлечения инвестиций, а в первую очередь для прозрачного голосования о принятии решений участниками сообщества. Часть прибыли культурного центра будет постоянно распределяться на благотворительные проекты по развитию городской среды.

Стратегический директор Лаборатории социальных инноваций Cloudwatcher Руслан Абдикеев предложил систему «экономики заслуг», при которой компании и частные лица будут вознаграждаться за общественно полезную деятельность решением сообщества. Заслуги перед обществом, по его словам, могут быть монетизированы с помощью выпуска криптовалюты.

Конкуренция в НКО

Говоря об изменениях в среде НКО, участники указали на рост конкуренции в этой сфере, чему способствовал утвержденный в 2016 г. закон, а также заметное увеличение числа успешных кейсов в регионах, повышение качества проектов и отчетности. Было отмечено, что 30% президентских грантов (приблизительно 1 млрд руб.) в 2017 году было направлено на развитие проектов, реализуемых в сельской местности и малых городах.

«Есть очень сильные региональные команды с отличными программами, которые могут быть конкурентами московским организациям. Часто приходится слышать, что НКО в регионах не умеют делать отчетность, но в реальности многие прекрасно отчитываются о том, что они делают», - утверждает Анастасия Кудашова, заместитель председателя некоммерческого партнерства «И все за одного». О том, насколько важна открытость для НКО, говорил Владимир Татаринов - советник генерального директора Фонда президентских грантов. «Когда видишь отчетность за прошлые годы, подробные описания выполненные проектов, фотографии сотрудников на сайте, то понимаешь, кто будет сидеть с тобой за столом переговоров, и уровень доверия будет другой», - считает эксперт.

Приводя пример сотрудничества государства, бизнеса и НКО, он рассказал, что в 2017 г. в Якутии представители некоммерческих организаций, еще не имеющих подключения к интернету, получили возможность заполнять заявки в кабинетах муниципальных органов власти: «Гранты получило рекордное число проектов - 34, больше, чем за все время. Вот что происходит, когда власть помогает».

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»