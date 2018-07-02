«Цифровой Экономический Форум» в Сколково

4 августа в Москве на базе Технопарка Сколково состоится одно из самых крупных экономических событий года “«Цифровой Экономический Форум”.
Форум посетят 3000 участников, осветят данное событие 1000 межднародных СМИ. К участию заявлено около 40 спикеров.
На данный момент, организаторы не афишируют всех спикеров, но уже есть доступная часть программы и докладов.
Помимо того, что на форуме будет освящено 8 направлений, таких как:
- Разработка DAPPs
- Проведение ICO
- Промышленный майнинг
- Трейдинг
- Инвестирование в криптовалюту
- Легализация криптовалют
- Рекрутинг в блокчейне
- Возможности для Sturt-up
В отличие от других блокчейн мероприятий на «Цифровом Экономическом Форуме», заявлен уникальный список спикеров и тем.
Например, для всех интересующихся FinTech, выступят:
- Ярослав Кабаков, компания «Finam»
- Григорий Вербицкий, компания «eToro», «Макроэкономика криптовалют и управление активами на глобальных рынках»
- Максим Авдеев Qiwi-платформа «UTILITY vs SECURITY: как заработать $10 ТРЛН на новой волне токенизации»
- Кристина Кост - член рабочей группы при Экспертном Совете по цифровой экономике и технологии блокчейн при Государственной Думе Российской Федерации
- Александр Бородич основатель VentureClub.ru и CEO Universa
Основной акцент, форум сделает на юридическую часть индустрии. Для этого совместно, с РЭУ им. Г.В Плеханова и компанией Blockchain Lawyers будет проходить двухчасовая панельная дискуссия, касательно нового законодательства «Законодательное регулирование и правовые аспекты блокчейн-технологий».
Проведут дискуссию 13 экспертов, среди которых представители Государственной Думы Российской Федерации, юристы и адвокаты с мировой практикой.
Среди них: Надежда Сурова, Роман Янковский, Надежда Аграновская, Илья Михеев, Денис Агаронов, Александр Журавлев, Вероника Вовк, Игорь Судец, Михаил Успенский, Дмитрий Гриц и другие.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, так же выскажет свой взгляд на то, какое регулирование необходимо отрасли и приоткроет завесу чего же нам ждать от нового законодательства.
Также «Цифровой Экономический Форум» поднимет уникальные темы, которые никто не обсуждал до этого.
Никита Куликов расскажет о новом явлении крипто офшоров
Александр Захаров, представитель адвокатской компании «Мигронис», о сложности регулирования криптовалютного дохода в РФ и второй паспорт как выход из ситуации.
Не останутся без внимания и представители стартап сферы.
Олег Иванов СЕО «CryptoBazar» расскажет об альтернативном привлечении денег в проект в виде криптовалют.
Егор Гурьев СЕО проекта «PlayKey» расскажет о своем уникальном опыте привлечение в свой игровой стартап средств на ICO, бонусах перед венчурными инвесторами и сложностями с которыми они столкнулись.
Иван Тихонов СЕО Bits.Media поможет проектам понять, как выстроить коммуникацию со СМИ.
Не обойдется без внимания и будущее блокчейн индустрии.
Роман Кауфман, расскажет о трендах блокчейн в 2018 году, Алексей Федоров представитель Российского квантового центра выступить с темой «Квантовые технологии: будущее блокчейна», а известный трейдер и практик Андрей Рябых расскажет о «Крипто-концлагерь или безналичный рай - какое будущее несут нам криптовалюты?».
Поднимутся темы анализа криптовалютных активов:
Дмитрий Карпиловский «Анализ инвестиционных предложений фондов: оценка рисков»
Денис Прусский «Криптовалютные портфели в 2018 году. Как составить сбалансированный портфель».
Представитель компании Deloitte Артем Толкачев выступит с необычной для компанни темой про майнинг, а известный украинский эксперт Кир Келевра выступит с обширной темой со сбором и анализом данных для рынка криптовалют и расскажет как отличить фейковую информацию от реальных данных.
Для категорий билетов «Бизнес» и «VIP» после форума будет проведено закрытое AfterParty где участники смогут в неформальной обстановке пообщаться со спикерами, экспертами, инвесторами, представителями государственных структур, насладиться потрясающими коктейлями и вкусным ужином.
Форум получилися действительно насыщенным и рекомендован к посещению всем кто работает в сфере связанной с криптовалютами и блокчейном.
Так как купленный билет и один день на форуме, может сэкономить вам миллионы рублей ваших вложений в неэффективные варианты ICO, криптовалютные активы, проекты и тд, поможет прояснить ситуацию с регулированием и законодательством, чтобы избежать неприятных последствий с закрытием компании и судебных следствий.
Можно узнать и сэкономить средства на покупке и настройке майнинг оборудования, познакомиться с множеством инвесторов и представителями СМИ прямо на форуме, что даст возможность привлечь деньги в проект и договориться о публикациях и рекламе на популярных ресурсах, обзавестись ценными контактами непубличных людей.
Стоимость билетов варьируется от 2 000 руб до 250 000 руб. Обращаем ваше внимание, что стоимость билетов меняется по мере приближения к началу форума.
Узнать о форуме подробно и купить билеты можно по ссылке.Далее в рубрике Продолжается приём заявок на Премию «ECO BEST AWARD»!28 июля, в Измайловском парке культуры и отдыха, в рамках Фестиваля «ECO LIFE», состоится церемония награждения лауреатов Ежегодной Премии «ECO BEST AWARD - 2018»
Комментарии