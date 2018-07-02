«Цифровой Экономический Форум» в Сколково
«Цифровой Экономический Форум» в Сколково

4 августа в Москве на базе Технопарка Сколково состоится одно из самых крупных экономических событий года “«Цифровой Экономический Форум”.

Форум посетят 3000 участников, осветят данное событие 1000 межднародных СМИ. К участию заявлено около 40 спикеров.

На данный момент, организаторы не афишируют всех спикеров, но уже есть доступная часть программы и докладов.

Помимо того, что на форуме будет освящено 8 направлений, таких как:

  • Разработка DAPPs
  • Проведение ICO
  • Промышленный майнинг
  • Трейдинг
  • Инвестирование в криптовалюту
  • Легализация криптовалют
  • Рекрутинг в блокчейне
  • Возможности для Sturt-up

В отличие от других блокчейн мероприятий на «Цифровом Экономическом Форуме», заявлен уникальный список спикеров и тем.

Например, для всех интересующихся FinTech, выступят:

  • Ярослав Кабаков, компания  «Finam»
  • Григорий Вербицкий, компания  «eToro», «Макроэкономика криптовалют и управление активами на глобальных рынках»
  • Максим Авдеев Qiwi-платформа «UTILITY vs SECURITY: как заработать $10 ТРЛН на новой волне токенизации»
  • Кристина Кост  -  член рабочей группы при Экспертном Совете по цифровой экономике и технологии блокчейн при Государственной Думе Российской Федерации
  • Александр Бородич основатель VentureClub.ru и CEO Universa

Основной акцент, форум сделает на юридическую часть индустрии. Для этого совместно, с РЭУ им. Г.В Плеханова и компанией Blockchain Lawyers будет проходить двухчасовая панельная дискуссия, касательно нового законодательства  «Законодательное регулирование и правовые аспекты блокчейн-технологий».

Проведут дискуссию 13 экспертов, среди которых представители Государственной Думы Российской Федерации, юристы и адвокаты с мировой практикой.

Среди них: Надежда Сурова, Роман Янковский, Надежда Аграновская, Илья Михеев, Денис Агаронов, Александр Журавлев, Вероника Вовк, Игорь Судец, Михаил Успенский, Дмитрий Гриц и другие.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, так же выскажет свой взгляд  на то,  какое регулирование необходимо отрасли и приоткроет завесу чего же нам ждать от нового законодательства.

Также «Цифровой Экономический Форум» поднимет уникальные темы, которые никто не обсуждал до этого.

Никита Куликов расскажет о новом явлении крипто офшоров

Александр Захаров, представитель адвокатской компании «Мигронис», о сложности регулирования криптовалютного дохода в РФ и второй паспорт как выход из ситуации.

Не останутся без внимания и представители стартап сферы.

Олег Иванов СЕО «CryptoBazar» расскажет об альтернативном привлечении  денег в проект в виде криптовалют.

Егор Гурьев СЕО проекта «PlayKey» расскажет о своем уникальном опыте привлечение в свой игровой стартап средств на ICO, бонусах перед венчурными инвесторами и сложностями с которыми они столкнулись.

Иван Тихонов СЕО Bits.Media поможет проектам понять, как выстроить коммуникацию со СМИ.

Не обойдется без внимания и будущее блокчейн индустрии. 

Роман Кауфман, расскажет о трендах блокчейн в 2018 году,  Алексей Федоров  представитель Российского квантового центра  выступить с темой «Квантовые технологии: будущее блокчейна»,  а известный трейдер и практик Андрей Рябых расскажет о «Крипто-концлагерь или безналичный рай - какое будущее несут нам криптовалюты?».

Поднимутся темы анализа криптовалютных активов:

Дмитрий Карпиловский «Анализ инвестиционных предложений фондов: оценка рисков»

Денис Прусский «Криптовалютные портфели в 2018 году. Как составить сбалансированный портфель».

Представитель компании Deloitte Артем Толкачев выступит с необычной для компанни темой про майнинг, а известный украинский эксперт Кир Келевра выступит с обширной темой со сбором и анализом данных для рынка криптовалют и расскажет как отличить фейковую информацию от реальных данных.

Для категорий билетов «Бизнес» и «VIP» после форума будет проведено закрытое AfterParty где участники смогут в неформальной обстановке пообщаться со спикерами, экспертами, инвесторами, представителями государственных структур, насладиться потрясающими коктейлями и  вкусным ужином.

Форум получилися действительно насыщенным и рекомендован к посещению всем кто работает в сфере связанной с криптовалютами и блокчейном.

Так как купленный билет и один день на форуме, может сэкономить вам миллионы рублей ваших вложений в неэффективные варианты ICO, криптовалютные активы, проекты и тд, поможет прояснить ситуацию с регулированием и законодательством, чтобы избежать неприятных последствий с закрытием компании и судебных следствий.

Можно узнать и сэкономить средства на покупке и настройке майнинг оборудования, познакомиться с множеством инвесторов и представителями СМИ прямо на форуме, что даст возможность привлечь деньги в проект и договориться о публикациях и рекламе на популярных ресурсах, обзавестись ценными контактами непубличных людей.

Стоимость билетов варьируется от 2 000 руб до 250 000 руб. Обращаем ваше внимание, что стоимость билетов меняется по мере приближения к началу форума.

Узнать о форуме подробно и купить билеты можно по ссылке.

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