Tesla Place презентовала крупнейшее в мире иммерсивное пространство по версии Книги рекордов Гиннесса

Cамый большой проекционный прямой экран (2 115 м²),

Cамая большая видео проекционная поверхность (6 201 м²);

Прямой экран по высоте равен 8-ми этажному дому. А самая большая видео поверхность при помощи новейших проекционных технологий позволяет преображать пространство вокруг на 360°. На данный момент такие возможности панорамного видео оформления существуют только на российской площадке TESLA PLACE.

Замеры экранов были произведены квалифицированным инспектором. Фото и видео-фиксация будут направлены в специальный Комитет Книги рекордов Гиннесса для регистрации. После чего, TESLA PLACE официально станет самым уникальным и высокотехнологичным event-пространством в мире!

Презентация самых больших в мире проекционных поверхностей прошла в рамках мировой offline премьеры клипа от мультиплатинового российского электронного дуэта Filatov&Karas - лидеров мировых чартов Shazam и YouTube, российского чарта iTunes и европейских радио-чартов.

Видео-ряд для клипа на летний регги мотив сингла «Kid at Heart» о ребенке, живущем внутри каждого из нас, снимали сразу на двух континентах, в городах Лос-Анджелесе и Варшаве. Поп-сингл «Kid at Heart» имеет все шансы стать хитом нынешнего сезона.

Оценить масштаб события лично, узнать о возможностях крупнейшего в мире event-пространства, пришли представители крупных российских и международных компаний и звёзды шоу-бизнеса, театра, спорта. Среди приглашенных гостей были замечены братья Сафроновы, Руслан Нигматуллин, Ахмед Мусаев, Руслан Муссунда-Кинтомбо, Динара Ибрагимова, Гульнара Нежинская, Александр “Пересвет” Шаблий, Лола, Алексей Куличков, Олег Харитонов и другие. А также ведущие лайфстайл и бизнес СМИ: ТАСС, Melon Rich, Bridge TV, НТВ, TNT Music, Love radio, Стратегия, GRAZIA, National Geographic Россия, CHIP, The World Magazine, Top Flight, радио Energy и Geometria.

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 организаторы не могли пройти мимо темы спорта. На самом большом в мире экране гостям показали футбольные вырезки из матчей Чемпионата и тизер к фильму «Тренер» Данилы Козловского.

TESLA PLACE позволяет моделировать на площадке любое тематическое пространство. Иммерсивные технологии переносят зрителя и обеспечивают эффект полного погружения в альтернативную дополненную реальность без специальных очков.

Сегодня, чтобы впечатлить зрителей, необходимо использовать самые инновационные digital-технологии. Только в TESLA PLACE есть такие уникальные цифровые возможности, которые позволяют воплотить в реальность любые пожелания и фантазии. TESLA PLACE уже зарекомендовала себя, как лучшая мультимедийная площадка для главных масштабных событий столицы. Среди крупнейших мировых брендов, выбравших TESLA PLACE местом для запуска самых смелых и креативных идей – Giorgio Armani, Maserati, Ballantine’s, Nike, Reebok, Lawson’s и другие.

TESLA PLACE подходит под любой формат и масштаб мероприятий. Выбор оформления пространства ограничен лишь пожеланиями и фантазией. В планах организаторов - дальнейшее совершенствование и тотальная диджитализация event-пространства.

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