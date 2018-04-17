Tesla place дважды попадет в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире иммерсивное пространство
Tesla place дважды попадет в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире иммерсивное пространство

Панорамное мультимедийное пространство в 6400 м2 погрузит гостей в измененную реальность без специальных очков и приспособлений

Сразу два новых рекорда Гиннеса будут официально зарегистрированы 17 апреля в Москве на event-площадке TESLA PLACE. В рамках события мирового масштаба пройдет презентация контента и пресс-конференция для СМИ. Гости смогут погрузиться в измененную реальность и узнать, как с помощью возможностей площадки и современных технологий эта реальность создается.

            TESLA PLACE претендует попасть во Всемирную книгу рекордов, как площадка с самыми большими в мире проекционными поверхностями в категориях:

  • самая большая видео проекционная поверхность (6 230 м²);
  • самый большой проекционный прямой экран (1 900 м²).

Прямой экран площадью 1 900 м² равен высоте 8-ми этажного дома. Что уже рекорд. Но визитной карточкой площадки является самая большая в мире 3D видеопроекционная поверхность площадью более 6 230 м² . Проецируемая поверхность позволяет преобразить всё пространство вокруг на 360°. На данный момент таких возможностей видео оформления нет больше нигде в мире, кроме уникальной российской площадки TESLA PLACE.

Коллаборация возможностей пространства и новейших проекционных технологий позволяют создавать в TESLA PLACE любую тематическую среду. Иммерсивное пространство буквально меняет сознание гостей, стирая границы восприятия между реальным и виртуальным миром. Для достижения эффекта полного погружения в моделируемую реальность не нужны специальные очки и другие приспособления.

            Самая большая в мире видеопроекционная поверхность будет замерена квалифицированным инспектором. Фотов и видеофиксация будут переданы в специальный комитет Книги Рекордов Гиннесса для регистрации мирового рекорда. После чего TESLA PLACE получит официальный статус крупнейшего в мире иммерсивного пространства.

Начало мероприятия и сбор гостей в 19.00 по адресу: Москва, ш. Энтузиастов, 5, TESLA PLACE. Презентация контента назначена на 20.00. По итогам презентации пройдут пресс-конференция и автограф-сессия. Всех присутствующих ждет приветственный коктейль. Среди приглашенных гостей  —   футболисты Александр Кержаков и Руслан Нигматуллин.

Вход на мероприятие возможен только для аккредитованных представителей СМИ. Подтвердить свое участие, заполнив анкету, можно на http://teslarecord.ru

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