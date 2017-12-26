Telegram-канал о блокчейне и криптовалютах разыгрывает биткоины среди читателей

Российский telegram-канал SmartPlanet (@SmartPlanet), посвященный новостям и аналитике по индустрии блокчейна, криптовалют и высоких технологий, проводит розыгрыш биткоин-чеков (одноразовых ссылок на биткоин-кошельки с положительным балансом) стоимостью 0,01 и 0,005 биткоина среди своих читателей.

Розыгрыш посвящен Новому году, а призы должны стать хорошим способом начать свое знакомство с криптовалютами, или, по крайней мере, приятным сюрпризом.

Итоги конкурса будут подведены 30 декабря: победитель будет определен случайным образом среди подписчиков канала @SmartPlanet, заполнивших соответствующую форму.

Подробности и условия на канале SmartPlanet: подписывайтесь, участвуйте, рассказывайте друзьям, и, возможно, повезет именно вам!

На канале вас ждут новости-молнии по блокчейну, криптовалютам и хайтеку, эксклюзивные интервью и трансляции, авторские материалы и аналитика, и, конечно, сюрпризы для читателей.

Канал SmartPlanet: https://t.me/SmartPlanet

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