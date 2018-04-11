Технологии Acronis защищают данные ТД «Рублевский»
Технологии Acronis защищают данные ТД «Рублевский»

Компания Acronis разработала новые IT решения для ТД «Рублевский»

Москва, 11 апреля 2018 года, – Компания Acronis, мировой лидер в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах, сообщает о завершении проекта внедрения систем резервного копирования и аварийного восстановления Acronis Backup Advanced для виртуальных машин, серверов, баз данных и персональных компьютеров в ТД «Рублёвский». Новые ИТ-решения были использованы специалистами для обеспечения круглосуточной защиты данных в подразделениях крупного современного комплекса производственных предприятий и сети розничной магазинов. Интегрированные продукты с единой консолью управления позволили компании создать единую точку защиты всей ценной информации.

ТД «Рублевский» работает на столичном рынке с 2001 года и ежедневно обслуживает более полумиллиона клиентов, покупающих мясные деликатесы компании. Возникающие проблемы с восстановлением данных после сбоев и отключения электроэнергии приводили в прошлом к простоям производственных мощностей. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы производственного комплекса в круглосуточном режиме руководство холдинга приняло решение внедрить единое ИТ-решение, способное на самом высоком уровне защитить ИТ-систему Торгового дома.

В числе ряда других решений ИТ-департамент Торгового Дома получил пробную версию решения Acronis Backup Advanced, предоставленную эксклюзивным дистрибьютором Acronis в России, компанией Aflex. В течение 30 дней тестирования специалисты отметили ряд преимуществ инновационного решения, в том числе – возможность создавать копии удаленно или через агента. В результате внедрение Acronis Backup Advanced было проведено силами ИТ-департамента Торгового Дома самостоятельно. Универсальный интерфейс и наличие подробной документации исключили потребность в специальном обучении ИТ-персонала работе с решением. Развертывание комплекса защиты заняло всего один день.

Для решения задач заказчика были использованы следующие модули решения:

  • Acronis Backup Advanced for Hyper-V – система резервного копирования для виртуальных машин с ОС Windows, работающих в экосистеме MS Hyper-V с поддержкой виртуальных дисков и облачных хранилищ;
  • Acronis Backup Advanced for Windows Server – система резервного копирования для физических серверов, работающих под управлением ОС Windows. Решение позволяет обеспечить восстановление работы систем за 15 секунд;
  • Acronis Backup Advanced for SQL – специальная система резервного копирования для баз данных SQL, которая обеспечивает защиту данных без снижения производительности;
  • Acronis Backup Advanced for PC – инструмент защиты данных на компьютерах пользователей и рабочих станциях в рамках единой стратегии резервного копирования для всех элементов ИТ-инфраструктуры.

 «Возможность оперативного восстановления отдельных файлов – без необходимости восстанавливать весь сервер, если понадобится, например, какой-нибудь бухгалтерский документ, – имеет для нас важное значение. Также плюс решения заключается в том, что с помощью обычного браузера можно посмотреть все сохраненные файлы. Резервное копирование с помощью Acronis производится быстро. И в случае возникновения критической ситуации мы уверены, что наши ИТ-системы будут восстановлены в режиме онлайн и продолжат свою бесперебойную работу», - говорит Сергей Сидорин, ведущий инженер ТД «Рублевский».

Комплексная система резервного копирования и аварийного восстановления помогла обеспечить защиту всех основных систем компании, от которых зависят бизнес-процессы компании. Набор решений Acronis Backup Advanced позволил создать простое в использовании и настройке единое решение для резервного копирования в смешанной ИТ-инфраструктуре. Интегрированная архитектура системы обеспечивает единый централизованный доступ к резервным копиям с возможностью оперативного восстановления отдельных файлов для серверов Windows Server, виртуальных машин Hyper-V, сервера SQL и многочисленных рабочих станций. При необходимости созданная экосистема может быть расширена или дополнена новыми компонентами.

«Решение Acronis прошло успешное тестирование: продукт без единого сбоя выполнил поставленные задачи, в процессе работы не было выявлено технических проблем. Лицензирование физического хоста удобно для пользователей. Кроме того, производитель имеет весьма лояльную для заказчиков ценовую политику: стоимость всех решений закреплена в рублях», – говорит Павел Чеботков, консультант по решениям Acronis компании Aflex, официального представителя Acronis в России и СНГ.

«В решениях Acronis мы используем собственные запатентованные технологические разработки для быстрого «умного» копирования и восстановления данных. Поэтому настройка резервного копирования занимает минимум времени и доступна даже неопытным пользователям. Наши продукты стабильно работают после запуска и не требуют внимания администраторов», - комментирует Олег Шайхатаров, вице-президент Acronis по разработке.

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О Торговом Доме «Рублевский

«Рублёвский» производит колбасы и мясные деликатесные премиального сегмента для рынка Москвы и Подмосковья. Ежедневно более полумиллиона москвичей и жителей области покупают к завтраку, обеду и ужину рублёвскую мясную продукцию.

Бренд «Рублёвский» успешно существует на московском рынке с 2001 года. Сегодня «Рублёвский» – это крупный суперсовременный комплекс производственных мясоперерабатывающих предприятий и розничная сеть магазинов по продаже мясных деликатесов.

О компании Acronis

Компания Acronis установила стандарт защиты данных в гибридном облаке, разработав решения для резервного копирования, активной защиты от атак программ-вымогателей, аварийного восстановления, синхронизации и безопасного доступа. Благодаря технологиям копирования образов и AnyData Engine компания Acronis предоставляет удобную, полноценную и выгодную защиту файлов, приложений и операционных систем в любых средах — виртуальных, физических, облачных, мобильных. Решения компании Acronis, основанной в 2003 году, защищают данные более 5,5 миллионов пользователей и 500 000 компаний в 150 странах и переведены на 20 языков. Компания получила более 100 патентов, а ее решения, предоставляющие широкий диапазон функций, включая миграцию, клонирование и репликацию, были признаны лучшими продуктами года. Сегодня решения Acronis доступны во всех странах мира благодаря глобальной сети поставщиков услуг, дистрибьюторов и реселлеров облачных продуктов.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.acronis.com/ru-ru/

Присоединяйтесь к Acronis в Твиттере: http://twitter.com/Acronis_Russia

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События: общество
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