В столице выберут лучший блокчейн-проект
В столице выберут лучший блокчейн-проект

Эксперты определят победителей в десяти номинациях

21 декабря 2017 года в МИА «Россия сегодня» по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4 состоится торжественное вручение Первой Российской премии по версии Рейтингового Агентства оценки проектов цифровой экономики: «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года».

Учредители премии: АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики», АНО «Сообщество пользователей рынка криптовалют».

При организационной поддержке: Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, РАКИБ

Генеральный партнер: Фонд «Международный фонд поддержки правовых инициатив»

Партнеры: ChainMedia

Информационный партнер: Русская Планета

Цель Премии – поддержка авторов проектов в сфере цифровой экономики, и распространение глубокой интеграции в экономику Российской Федерации технологий на базе системы распределенного реестра.

Премия представлена в следующих номинациях:

  • Лучший ICO в сфере «Инвестиции»
  • Лучший ICO в сфере «Финансы»
  • Лучший ICO в сфере «Инфраструктура»
  • Лучший ICO в сфере «Развлечения»
  • Лучший ICO в сфере «IT-технологий»
  • За развитие технологии BLOCKCHAIN
  • За освещение технологий BLOCKCHAIN
  • Лучший новостной портал BLOCKCHAIN
  • За совершенствование программ дистанционного обучения и популяризации профессий, способствующих развитию цифровой экономики в стране
  • За личный вклад в развитие отрасли.

Организаторы премии поставили перед собой задачу собрать в конкурсный процесс проекты, с целью выявления лучшего, консолидации отрасли и проведения мероприятий, способствующих безопасности и надежности проектов, реализация которых проходит на технологии распределенного реестра (блокчейн), а также организации людей, внесших вклад в развитие российского сегмента блокчейн технологий.

Гостями и участниками вечера станут представители федеральных и региональных органов государственной власти, деловых объединений, финансовых и инвестиционных компаний, кредитных организаций, средств массовой информации и эксперты в сфере блокчейн и крипто – технологий, популярные профильные медиа-площадки, а также известные профессионалы в данной области.

Сбор гостей - 17:30

Начало церемонии вручения премии «Лучшее ICO 2017 года» - 18:30

Контакты:

телефон:8-495-799-32-96

e-mail: info@reu-crypto.ru

WhatsApp/Viber: +7-903-799-32-96

Теги:
События: общество
Организации: Русская Планета
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