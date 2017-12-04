В столице выберут лучший блокчейн-проект

Эксперты определят победителей в десяти номинациях
21 декабря 2017 года в МИА «Россия сегодня» по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4 состоится торжественное вручение Первой Российской премии по версии Рейтингового Агентства оценки проектов цифровой экономики: «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года».
Учредители премии: АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики», АНО «Сообщество пользователей рынка криптовалют».
При организационной поддержке: Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, РАКИБ
Генеральный партнер: Фонд «Международный фонд поддержки правовых инициатив»
Партнеры: ChainMedia
Информационный партнер: Русская Планета
Цель Премии – поддержка авторов проектов в сфере цифровой экономики, и распространение глубокой интеграции в экономику Российской Федерации технологий на базе системы распределенного реестра.
Премия представлена в следующих номинациях:
- Лучший ICO в сфере «Инвестиции»
- Лучший ICO в сфере «Финансы»
- Лучший ICO в сфере «Инфраструктура»
- Лучший ICO в сфере «Развлечения»
- Лучший ICO в сфере «IT-технологий»
- За развитие технологии BLOCKCHAIN
- За освещение технологий BLOCKCHAIN
- Лучший новостной портал BLOCKCHAIN
- За совершенствование программ дистанционного обучения и популяризации профессий, способствующих развитию цифровой экономики в стране
- За личный вклад в развитие отрасли.
Организаторы премии поставили перед собой задачу собрать в конкурсный процесс проекты, с целью выявления лучшего, консолидации отрасли и проведения мероприятий, способствующих безопасности и надежности проектов, реализация которых проходит на технологии распределенного реестра (блокчейн), а также организации людей, внесших вклад в развитие российского сегмента блокчейн технологий.
Гостями и участниками вечера станут представители федеральных и региональных органов государственной власти, деловых объединений, финансовых и инвестиционных компаний, кредитных организаций, средств массовой информации и эксперты в сфере блокчейн и крипто – технологий, популярные профильные медиа-площадки, а также известные профессионалы в данной области.
Сбор гостей - 17:30
Начало церемонии вручения премии «Лучшее ICO 2017 года» - 18:30
Контакты:
телефон:8-495-799-32-96
e-mail: info@reu-crypto.ru
WhatsApp/Viber: +7-903-799-32-96Далее в рубрике В Москве более 400 ветеранов встретились на 12-м «Бале Победителей», организованном при поддержке ОМКВторого декабря в Москве на Поклонной горе встретились более 400 ветеранов из 15 стран — России, стран СНГ и Балтии Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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