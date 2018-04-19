StartUp Show с Александром Малисом

Вместо того, чтобы мечтать свернуть горы, иногда достаточно перевернуть один камень. У каждого из нас есть мечта – заработать много денег, построить международную компанию, объехать весь мир, собрать самую большую коллекцию авиамоделей, и т.д. Но так ли важно на самом деле ставить высокие цели в начале пути, чтобы начать к ним двигаться? Многие хотели бы быть на месте Билла Гейтса, Марка Цукерберга или Илона Маска. Но быть самым счастливым можно, не будучи самым богатым – эти слова повторяют многие бизнесмены, добившиеся успеха без всемирной известности. Как корректировать свои мечты, глядя на разрекламированных бизнесменов, с реальными условиями своей жизни? Чего больше у продавца мобильных телефонов в салоне по сравнению с фанатами биографии Стива Джобса? Почему маленькое действие ценится дороже больших планов? Об этом и о многом другом расскажет президент Евросети Александр Малис 25 апреля на StartUp Show в Москве.