StartUp Show с Александром Малисом
StartUp Show с Александром Малисом

25 апреля пройдет незабываемое шоу битвы стартапов

25 апреля 19:00, в Soho Rooms, Александр Малис — президент Евросети примет участие в StartUp Show. Александр оценит и выберет лучшие стартапы, инвесторы и представители фондов сразятся в "Битве за Стартап". Шоу пройдет в закрытом формате, вход только по регистрации.
 
  • Александр оценит и выберет лучшие, по его мнению, стартапы.
  • Представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап».
  • Эксперты выскажут свое мнение, а Вы насладитесь отличным шоу и с пользой проведёте вечер.
  • У каждого спикера будет 3,5 минуты, чтобы рассказать в чем смысл и каков результат его трудов. 
  • Но самое главное — участники и авторы инновационных разработок получат возможность презентовать свой проект Александру Малису и в случае успеха, дать новую жизнь своему стартапу. 
Вместо того, чтобы мечтать свернуть горы, иногда достаточно перевернуть один камень. У каждого из нас есть мечта – заработать много денег, построить международную компанию, объехать весь мир, собрать самую большую коллекцию авиамоделей, и т.д. Но так ли важно на самом деле ставить высокие цели в начале пути, чтобы начать к ним двигаться? Многие хотели бы быть на месте Билла Гейтса, Марка Цукерберга или Илона Маска. Но быть самым счастливым можно, не будучи самым богатым – эти слова повторяют многие бизнесмены, добившиеся успеха без всемирной известности. Как корректировать свои мечты, глядя на разрекламированных бизнесменов, с реальными условиями своей жизни? Чего больше у продавца мобильных телефонов в салоне по сравнению с фанатами биографии Стива Джобса? Почему маленькое действие ценится дороже больших планов? Об этом и о многом другом расскажет президент Евросети Александр Малис 25 апреля на StartUp Show в Москве.

StartUp Show — шоу о развитии цифровой экономики.

Регистрация зрителей и  стартапов на сайте www.startupshow.ru/index

Теги:
События: общество
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