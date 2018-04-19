StartUp Show с Александром Малисом
25 апреля пройдет незабываемое шоу битвы стартапов
25 апреля 19:00, в Soho Rooms, Александр Малис — президент Евросети примет участие в StartUp Show. Александр оценит и выберет лучшие стартапы, инвесторы и представители фондов сразятся в "Битве за Стартап". Шоу пройдет в закрытом формате, вход только по регистрации.Далее в рубрике Развитие регионов – инвестиции в будущееСоциально-экономическое развитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но и бизнес-сообщества. Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителями общества, государственных и коммерческих организаций
- Александр оценит и выберет лучшие, по его мнению, стартапы.
- Представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап».
- Эксперты выскажут свое мнение, а Вы насладитесь отличным шоу и с пользой проведёте вечер.
- У каждого спикера будет 3,5 минуты, чтобы рассказать в чем смысл и каков результат его трудов.
- Но самое главное — участники и авторы инновационных разработок получат возможность презентовать свой проект Александру Малису и в случае успеха, дать новую жизнь своему стартапу.
Вместо того, чтобы мечтать свернуть горы, иногда достаточно перевернуть один камень. У каждого из нас есть мечта – заработать много денег, построить международную компанию, объехать весь мир, собрать самую большую коллекцию авиамоделей, и т.д. Но так ли важно на самом деле ставить высокие цели в начале пути, чтобы начать к ним двигаться? Многие хотели бы быть на месте Билла Гейтса, Марка Цукерберга или Илона Маска. Но быть самым счастливым можно, не будучи самым богатым – эти слова повторяют многие бизнесмены, добившиеся успеха без всемирной известности. Как корректировать свои мечты, глядя на разрекламированных бизнесменов, с реальными условиями своей жизни? Чего больше у продавца мобильных телефонов в салоне по сравнению с фанатами биографии Стива Джобса? Почему маленькое действие ценится дороже больших планов? Об этом и о многом другом расскажет президент Евросети Александр Малис 25 апреля на StartUp Show в Москве.
StartUp Show — шоу о развитии цифровой экономики.
Регистрация зрителей и стартапов на сайте www.startupshow.ru/index
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