1 декабря 2017, пройдёт очередное Startup show, супер гостем которого будет - Игорь Рыбаков, сооснователь - Технониколь и Рыбаков фонд, Forbes #117 / $900 млн
Поддержка предпринимателей и инноваций, биткоиин и cоздание своей криптовалюты, блокчейн тренды, ICO — это афёра 21 века, или возможность опередившая время?
Всё это имногое другое в пятницу 1 декабря в 20:00, на StartUp Show в Москве.
У каждого спикера будет 3,5 минуты, чтобы рассказать в чем смысл и каков результат его трудов. Но самое главное - участники и авторы инновационных разработок получат возможность презентовать свой проект Игорю Рыбакову и, в случае успеха, дать новую жизнь своему стартапу.
Игорь оценит и выберет лучшие, по его мнению, стартапы.
Представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап».
Эксперты выскажут свое мнение, а Вы насладитесь отличным шоу и с пользой проведёте вечер пятницы.
StartUp Show — шоу о цифровой экономике, о развитии малого и среднего предпринимательства, о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России.
Главная ценность StartUp Show и залог его нынешних и будущих успехов — профессионалы мирового класса, ежегодно создающие
прорывные технологии, меняющие нашу жизнь.
Регистрация стартапов на сайте www.startupshow.pro
Официальный хэш тэг #StartUpShow
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ можно здесь: http://bit.ly/2ifhqsCДалее в рубрике В России улучшается ситуация на рынке трудаРосстат представил на своем портале в Интернете информацию о состоянии рынка труда страны. Согласно этим сведениям, в России постепенно улучшается ситуация с занятостью населения.
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