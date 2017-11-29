Startup show
Startup show

1 декабря 2017, пройдёт очередное Startup show, супер гостем которого будет - Игорь Рыбаков, сооснователь - Технониколь и Рыбаков фонд, Forbes #117 / $900 млн

Поддержка предпринимателей и инноваций, биткоиин и cоздание своей криптовалюты, блокчейн тренды, ICO — это афёра 21 века, или возможность опередившая время?

Всё это имногое другое в пятницу 1 декабря в 20:00, на StartUp Show в Москве.

У каждого спикера будет 3,5 минуты, чтобы рассказать в чем смысл и каков результат его трудов. Но самое главное - участники и авторы инновационных разработок получат возможность презентовать свой проект Игорю Рыбакову и, в случае успеха, дать новую жизнь своему стартапу.

Игорь оценит и выберет лучшие, по его мнению, стартапы.

Представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап».

Эксперты выскажут свое мнение, а Вы насладитесь отличным шоу и с пользой проведёте вечер пятницы.

StartUp Show — шоу о цифровой экономике, о развитии малого и среднего предпринимательства, о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России.

Главная ценность StartUp Show и залог его нынешних и будущих успехов — профессионалы мирового класса, ежегодно создающие

прорывные технологии, меняющие нашу жизнь.

Регистрация стартапов на сайте www.startupshow.pro

Официальный хэш тэг #StartUpShow

ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ можно здесь: http://bit.ly/2ifhqsC

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