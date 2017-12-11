Стартовые инвестиции в криптовалюту
Стартовые инвестиции в криптовалюту

РЭУ им. Г.В. Плеханова проводит двухдневный интенсив: «Стартовые инвестиции в криптовалюту»

Криптовалюта (от англ. crypto currency) – это единицы цифровой информации, которые зашифрованы и не могут быть скопированы. Используются в виде «цифровой наличности» для проведения транзакций.

Особенностью криптовалют является их децентрализованный выпуск и поддержка, осуществляемся при помощи сетевых пользователей. Отличием же криптовалют от обычных электронных денег является то, что они эмитируются непосредственно в сети и никак не связаны ни с какой-либо бумажной валютой или любой государственной валютной системой.

На данный момент наиболее широкое распространение в мире получила криптовалюта Bitcoin. Это одна из самых популярных и дорогих цифровых валют на сегодняшний день. Несмотря на это, существуют еще несколько широко распространенных криптовалют: Dashcoin, Ethereum Classic, Ethereum, Litecoin, Monero, Zcash и Ripple.

Почему торговля криптовалютой – это прибыльно

Торговля цифровой наличностью неспроста набирает обороты на финансовых рынках. Криптовалюта – это на данный момент один из самых стабильных активов, который также обладает огромным количеством преимуществ:

  1. Криптовалюты отлично показывают себя при использовании технического и фундаментального анализа. Корректно прогнозировать изменения в курсе на основе новостей также не составляет труда.
  2. Многие из представленных выше криптовалют вовлечены в длительный восходящий тренд, что может быть хорошо отражено при долгосрочном вложении средств.
  3. Криптовалюты не зависят традиционных мировых торговых сессий и могут быть использованы для заработка 24 часа в сутки.
  4. Криптовалюта является отличным защитным активом, как и золото и может быть использована для тех же целей, что и драгоценный металл.

16-17 декабря в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова состоится интенсив - «Стартовые инвестиции в криптовалюту», который призван ответить на основные вопросы о мире цифровой экономики.

По завершении интенсива участники получат компетенции в сфере инвестиций в цифровую экономику, подтверждаемые сертификатом государственного образца РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Дополнительным плюсом для участников станет консультационная поддержка экспертов в закрытом Telegram-чате проекта.

Ознакомиться с подробной программой интенсива

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