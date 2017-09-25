Стань резидентом акселератора Humaniq
Стань резидентом акселератора Humaniq

Компания Humaniq запустила международный конкурс Humaniq Global Challenge по созданию блокчейн-проектов для 2.5 миллиардов unbanked-населения планеты.

Три победителя соревнования отправятся в экспедицию в Кению, чтобы доработать свои идеи. После экспедиции они получат поддержку при выведении проекта на ICO и возможность стать резидентами акселератора Humaniq в Лондоне . 
 
Участвовать могут команды разработчиков и индивидуальные участники. Подать на конкурс можно готовые проекты или идеи, которые помогут решить проблемы людей, живущих в странах третьего мира без банковских услуг.  Это могут быть проекты, связанные со страхованием и кредитованием между физическими лицами, платежами без комиссии, благотворительностью без посредников, займами для бизнеса и удаленным использованием «человеческой вычислительной мощности» ИТ-компаниями. Но ими далеко не ограничивается потенциал глобального проекта Humaniq. 
 
Для участия необходимо заполнить анкету, рассказать об идее стартапа или показать презентацию готового проекта на сайте. Приём заявок на конкурс завершится 30 сентября 2017 года (23:59 GMT). Организаторы выберут 30 лучших команд, которые доработают свои решения с экспертами конкурса. По итогам конкурса жюри выберет проекты, которые получат международную PR-поддержку, шанс привлечь инвестиции и стать резидентами акселератора Humaniq. Три победителя Humaniq Global Challenge отправятся в полностью оплаченную поездку в Кению, где познакомятся с местным населением, исследуют их образ жизни и финансовые привычки. После поездки команды получат поддержку для проведения ICO. 
 
Правила конкурса и подробности экспедиции  
Для связи с организаторами
О проекте Humaniq 

Humaniq — проект международного масштаба, который поддержало более 10000 инвесторов, а также ООН и акселератор старейшего лондонского банка Barclays. Первоочередная цель Humaniq — финансовое включение миллиарда жителей планеты. Подключиться к системе может каждый, у кого есть простейший смартфон и доступ в интернет. Для регистрации и входа в мобильное приложение Humaniq используется биоидентификация (лицо и голос), а интерфейс упрощён засчёт максимальной визуальности и геймификации.  
 
Вместе с «цифровым гражданством»пользователь  Humaniq  получает эквивалент $18 на счёт в криптовалюте HMQ и возможность пользоваться базовыми финансовыми инструментами. Но это только начало: Humaniq открыт для сторонних проектов, которые могут свободно вливаться в его экосистему.  
 
Основатели проекта Humaniq определили несколько направлений развития для сторонних стартапов — например, страхование и кредитование между физическими лицами, платежи без комиссии, благотворительность без посредников, займы для бизнеса и удаленное использование «человеческой вычислительной мощности» IT-компаниями. Но ими далеко не ограничивается потенциал глобального проекта Humaniq. Что ещё может стать частью его экосистемы, покажет будущий конкурс.

Теги:
Места: Россия
Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалют Далее в рубрике Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалютРоссийский экономический университет имени Г.В. Плеханова при поддержке тренинг клуба "CUBE" проводит 2-х дневное обучение по теме: «Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалют». Читайте в рубрике «Экономика» Очередного погрома мало?Либералы советуют открыть перед мигрантами двери пошире Очередного погрома мало?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО