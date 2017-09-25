Стань резидентом акселератора Humaniq

Три победителя соревнования отправятся в экспедицию в Кению, чтобы доработать свои идеи. После экспедиции они получат поддержку при выведении проекта на ICO и возможность стать резидентами акселератора Humaniq в Лондоне .



Участвовать могут команды разработчиков и индивидуальные участники. Подать на конкурс можно готовые проекты или идеи, которые помогут решить проблемы людей, живущих в странах третьего мира без банковских услуг. Это могут быть проекты, связанные со страхованием и кредитованием между физическими лицами, платежами без комиссии, благотворительностью без посредников, займами для бизнеса и удаленным использованием «человеческой вычислительной мощности» ИТ-компаниями. Но ими далеко не ограничивается потенциал глобального проекта Humaniq.



Для участия необходимо заполнить анкету, рассказать об идее стартапа или показать презентацию готового проекта на сайте. Приём заявок на конкурс завершится 30 сентября 2017 года (23:59 GMT). Организаторы выберут 30 лучших команд, которые доработают свои решения с экспертами конкурса. По итогам конкурса жюри выберет проекты, которые получат международную PR-поддержку, шанс привлечь инвестиции и стать резидентами акселератора Humaniq. Три победителя Humaniq Global Challenge отправятся в полностью оплаченную поездку в Кению, где познакомятся с местным населением, исследуют их образ жизни и финансовые привычки. После поездки команды получат поддержку для проведения ICO.



Правила конкурса и подробности экспедиции

Для связи с организаторами

О проекте Humaniq

Humaniq — проект международного масштаба, который поддержало более 10000 инвесторов, а также ООН и акселератор старейшего лондонского банка Barclays. Первоочередная цель Humaniq — финансовое включение миллиарда жителей планеты. Подключиться к системе может каждый, у кого есть простейший смартфон и доступ в интернет. Для регистрации и входа в мобильное приложение Humaniq используется биоидентификация (лицо и голос), а интерфейс упрощён засчёт максимальной визуальности и геймификации.



Вместе с «цифровым гражданством»пользователь Humaniq получает эквивалент $18 на счёт в криптовалюте HMQ и возможность пользоваться базовыми финансовыми инструментами. Но это только начало: Humaniq открыт для сторонних проектов, которые могут свободно вливаться в его экосистему.



Основатели проекта Humaniq определили несколько направлений развития для сторонних стартапов — например, страхование и кредитование между физическими лицами, платежи без комиссии, благотворительность без посредников, займы для бизнеса и удаленное использование «человеческой вычислительной мощности» IT-компаниями. Но ими далеко не ограничивается потенциал глобального проекта Humaniq. Что ещё может стать частью его экосистемы, покажет будущий конкурс.

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