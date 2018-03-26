Современное искусство становится более доступным

У большинства людей словосочетание «современное искусство» вызывает неоднозначные ассоциации: «что-то непонятно», «разве это искусство», «такое чувство, что меня обманывают», «я тоже так умею» ряд высказываний можно продолжать бесконечно. Виноваты ли в этом зрители, нежелающие разбираться в том, что для них непривычно, или представители арт-среды: художники, арт-критики, кураторы, – вопрос скорее риторический. Ясно одно – современное искусство нуждается в грамотной подаче и донесении.

ARTIS Project появился в начале 2016 года с целью популяризация и продвижения современного искусства. Конечно, на тот момент такую задачу ставили перед собой уже многие, но основной особенностью ARTIS является то, что проект помогает художнику не просто стать участником посещаемой выставки в популярном пространстве, но и дает возможность произведению автора быть увиденным аудиторией из бизнес и финансовой сфер, стимулируя таким образом продажи искусства.

Как говорит основатель проекта Анастасия Потанина: «Мы стремимся сделать современное искусство доступным, объяснить непонятные зрителю концепции, сохраняя при этом качество и глубину. ARTIS представляет работы, содержание которых соответствует внутреннему миру воспринимающего. Наш зритель – современный человек, живущий в быстро меняющемся мире, путешествующий и открытый новому. Искусство, которое его окружает, должно подходить не только интерьеру, но и стилю жизни. Живопись оживляет интерьер, подчеркивая вкус и индивидуальность его владельца. Поэтому мы хотим сделать современное искусство гармоничной частью повседневной жизни. Быть своего рода медиаторами в этой, пока еще не всем привычной сфере».

Основное поле деятельности здесь: выставки современного искусства, образовательные программы, выпуск тематических книг.

За время своего существования ARTIS провел более 20 выставок на разных площадках Москвы: «Винзавод», галерея «Триумф», «Красный октябрь», «Галерея на Солянке» и другие. Также проект стал партнером и меценатом нескольких художественных программ, среди которых: издание каталогов и исследований в области современного искусства, выставка французского стрит-арта совместно 11.12 GALLERY, издание книги Александра Евангели и студентов школы Родченко, выделение целевых грантов на участие молодых российских авторов в зарубежных выставках.

Участие проекта в выставке FUTURUM, проходившей в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia 2018, стало успешной попыткой творческой коллаборации fashion индустрии и искусства.

В мероприятиях, проводимых ARTIS, приняли участие такие художники, как: Дмитрий Гутов, Гоша Острецов, Диана Мачулина, Дмитрий Булныгин, Ирина Корина, Дмитрий Шорин, Сергей Калинин, Александр Жерноклюев, Антон Тотибадзе, Иван Тузов, Алексей и Антон Твороговы, Дамир Муратов, Виктор Поляков, Илья Федотов-Федоров, Иван Егельский, Сергей Катран и многие другие.

В сентябре 2017 года на ЦСИ Винзавод открылся партнерский проект – галерея с одноименным названием ARTIS. Дебютной для галереи стала выставка молодых региональных художников под кураторством Дианы Мачулиной. Экспозиция собрала в одном пространстве авторов из Владивостока, Томска, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Краснодара.

В январе 2018 года ARTIS Project были первыми, кто представил творчество молодых российских художников в швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц на традиционной ярмарке, проходящей в рамках Snow Polo World Cup 2018. Картины авторов Саши Янченко, Алексея Медного и Саши Робинсон, посвященные зимней тематике, лошадям и поло, гармонично влились в общую атмосферу заснеженных гор, изысканной игры и непринуждённого общения.

«Для нас очень важно представлять молодое российское искусство на западном рынке и, надеемся, наш удачный дебют в Швейцарии послужит прекрасным началом дальнейшего знакомства мировой аудитории с художниками из России» - говорит генеральный директор ARTIS Наталья Елшанская.

История со снежным поло получила продолжение в России, когда после возвращения из Швейцарии, ARTIS стал партнером Russian Snow Polo Championship 2018, проходившем в подмосковном Tseleevo Golf and Polo Club.

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