Современное искусство становится более доступным
Современное искусство становится более доступным

ARTIS Project в мире современного искусства

У большинства людей словосочетание «современное искусство» вызывает неоднозначные ассоциации: «что-то непонятно», «разве это искусство», «такое чувство, что меня обманывают», «я тоже так умею» ряд высказываний можно продолжать бесконечно. Виноваты ли в этом зрители, нежелающие разбираться в том, что для них непривычно, или представители арт-среды: художники, арт-критики, кураторы, – вопрос скорее риторический. Ясно одно – современное искусство нуждается в грамотной подаче и донесении.

ARTIS Project появился в начале 2016 года с целью популяризация и продвижения современного искусства. Конечно, на тот момент такую задачу ставили перед собой уже многие, но основной особенностью ARTIS является то, что проект помогает художнику не просто стать участником посещаемой выставки в популярном пространстве, но и дает возможность произведению автора быть увиденным аудиторией из бизнес и финансовой сфер, стимулируя таким образом продажи искусства.

Как говорит основатель проекта Анастасия Потанина: «Мы стремимся сделать современное искусство доступным, объяснить непонятные зрителю концепции, сохраняя при этом качество и глубину. ARTIS представляет работы, содержание которых соответствует внутреннему миру воспринимающего. Наш зритель – современный человек, живущий в быстро меняющемся мире, путешествующий и открытый новому. Искусство, которое его окружает, должно подходить не только интерьеру, но и стилю жизни. Живопись оживляет интерьер, подчеркивая вкус и индивидуальность его владельца. Поэтому мы хотим сделать современное искусство гармоничной частью повседневной жизни. Быть своего рода медиаторами в этой, пока еще не всем привычной сфере».

Основное поле деятельности здесь: выставки современного искусства, образовательные программы, выпуск тематических книг.

За время своего существования ARTIS провел более 20 выставок на разных площадках Москвы: «Винзавод», галерея «Триумф», «Красный октябрь», «Галерея на Солянке» и другие. Также проект стал партнером и меценатом нескольких художественных программ, среди которых: издание каталогов и исследований в области современного искусства, выставка французского стрит-арта совместно 11.12 GALLERY, издание книги Александра Евангели и студентов школы Родченко, выделение целевых грантов на участие молодых российских авторов в зарубежных выставках.

Участие проекта в выставке FUTURUM, проходившей в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia 2018, стало успешной попыткой творческой коллаборации fashion индустрии и искусства.

В мероприятиях, проводимых ARTIS, приняли участие такие художники, как: Дмитрий Гутов, Гоша Острецов, Диана Мачулина, Дмитрий Булныгин, Ирина Корина, Дмитрий Шорин, Сергей Калинин, Александр Жерноклюев, Антон Тотибадзе, Иван Тузов, Алексей и Антон Твороговы, Дамир Муратов, Виктор Поляков, Илья Федотов-Федоров, Иван Егельский, Сергей Катран и многие другие.

В сентябре 2017 года на ЦСИ Винзавод открылся партнерский проект – галерея с одноименным названием ARTIS. Дебютной для галереи стала выставка молодых региональных художников под кураторством Дианы Мачулиной. Экспозиция собрала в одном пространстве авторов из Владивостока, Томска, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Краснодара.

В январе 2018 года ARTIS Project были первыми, кто представил творчество молодых российских художников в швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц на традиционной ярмарке, проходящей в рамках Snow Polo World Cup 2018.  Картины авторов Саши Янченко, Алексея Медного и Саши Робинсон, посвященные зимней тематике, лошадям и поло, гармонично влились в общую атмосферу заснеженных гор, изысканной игры и непринуждённого общения.

«Для нас очень важно представлять молодое российское искусство на западном рынке и, надеемся, наш удачный дебют в Швейцарии послужит прекрасным началом дальнейшего знакомства мировой аудитории с художниками из России» - говорит генеральный директор ARTIS Наталья Елшанская.

История со снежным поло получила продолжение в России, когда после возвращения из Швейцарии, ARTIS стал партнером Russian Snow Polo Championship  2018, проходившем в подмосковном Tseleevo Golf and Polo Club.

Теги:
От однофотонных детекторов к национальным квантовым сетям: как развиваются квантовые технологии в России? Далее в рубрике От однофотонных детекторов к национальным квантовым сетям: как развиваются квантовые технологии в России?Эксперты рассказали о монетизации квантовых технологий, прояснили какой этап второй квантовой революции проходит человечество и Россия в частности, а также как изменится мир благодаря новым разработкам Читайте в рубрике «Культура» Макаревич назвал россиян дебиламиПочему участившиеся негативные высказывания творческой богемы о России – это хорошо Макаревич назвал россиян дебилами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО