В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России

Форум «Спорт и Россия» 2018 состоится с 26 по 28 апреля 2018 года в г. Сочи
На сегодняшний день развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений в России. Официальный статус высокой социальной значимости является этому подтверждением. В первую очередь это проявляется в повышении роли государства и частного бизнеса в поддержке развития спорта и здорового образа жизни. И хотя эта задача долгосрочная, мы уже видим результаты.
Так, по данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, с каждым годом все больше россиян занимаются спортом. За три года показатель вырос с 61% в 2015 г. до 79% в 2018 г. В последнее десятилетие самооценки состояния здоровья среди россиян заметно улучшились, а спортивный образ жизни приобретают все большую популярность.
Но достаточно ли этого? Какие трудности еще предстоит решить? Ответ на этот и другие вопросы будут искать участники Форума «Спорт и Россия» 2018.
Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов и прогнозы Чемпионата Мира по футболу.
Участниками деловой программы будут ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и пр., среди которых:
- Сергей Пилосян, Директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи;
- Алексей Тищенко, российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России;
- Никита Минченко, Руководитель стадиона АНО «Оргкомитет «Россия 2018»;
- Глеб Пилявский, Представитель ФК «Спартак»;
- Oscar Pérez-Córdoba, Директор Форума по спортивному маркетингу EoroLatam; Руководитель инновационного спортивного агенства In Sports. Организационный комитет Сочи2014, 2014 FIFA Бразилия
и другие.
Модераторами выступят - Александр Ухов, Член AIPS, Вице-президент ФСЖР; Евгений Слюсаренко, Главный редактор Чемпионат.com; Анатолий Волосов, Исполнительный директор еженедельника «Футбол.Хоккей».
Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.
В этом году среди почетных гостей премии будут: Брызгалова Анастасия - российская кёрлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд;
Евгений Алдонин - российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА;
Александр Филимонов - советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России;
Алексей Тищенко - российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров.
Форум проходит в рамках Ежегодной национальной Премии «Спорт и Россия» 2018, вручаемой за наиболее значимые достижения, направленные на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. Ведущим Церемонии награждения выступит Юрий Розанов - российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.
THERMOS RUS LLC выступит официальным партнёром юбилейного форума и премии «Спорт и Россия». Компанию представит мастер спорта России международного класса, Яна Костенко.
Официальный партнер Премии – курорт «Роза Хутор».Далее в рубрике Чат-боты, большие данные и доступность услуг: на М-Health Congress 2018 рассказали о главных трендах в телемедицинеУчастники конференции, в числе которых были ведущие российские доктора, медицинские юристы, предприниматели, инвесторы, разработчики М-Нealth-гаджетов и софта, рассказали о трендах в цифровом здравоохранении и путях внедрения новых IT-решений в сфере медицины
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