В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России
В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России

Форум «Спорт и Россия» 2018 состоится с 26 по 28 апреля 2018 года в г. Сочи

На сегодняшний день развитие массового спорта  является одним из приоритетных направлений в России. Официальный статус высокой социальной значимости является этому подтверждением. В первую очередь это проявляется в повышении роли государства и частного бизнеса в поддержке развития спорта и здорового образа жизни. И хотя эта задача долгосрочная, мы уже видим результаты.

Так, по данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения,  с каждым годом все больше россиян занимаются спортом. За три года показатель вырос с 61% в 2015 г. до 79% в 2018 г.  В последнее десятилетие самооценки состояния здоровья среди россиян заметно улучшились, а спортивный образ жизни приобретают все большую популярность.

Но достаточно ли этого? Какие трудности еще предстоит решить? Ответ на этот и другие вопросы будут искать участники Форума «Спорт и Россия» 2018.

Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов и прогнозы Чемпионата Мира по футболу.

Участниками деловой программы будут ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и пр., среди которых:

- Сергей Пилосян, Директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи;

- Алексей Тищенко,  российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России;

- Никита Минченко, Руководитель стадиона АНО «Оргкомитет «Россия 2018»;

- Глеб Пилявский, Представитель ФК «Спартак»;

- Oscar Pérez-Córdoba, Директор Форума по спортивному маркетингу EoroLatam; Руководитель инновационного спортивного агенства In Sports. Организационный комитет Сочи2014, 2014 FIFA Бразилия

и другие.

Модераторами выступят -  Александр Ухов, Член AIPS, Вице-президент ФСЖР; Евгений Слюсаренко, Главный редактор Чемпионат.com; Анатолий Волосов, Исполнительный директор еженедельника «Футбол.Хоккей».

Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.

В этом году среди  почетных гостей премии будут: Брызгалова Анастасия - российская кёрлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд;

 Евгений Алдонин - российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА;

Александр Филимонов - советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России;

Алексей Тищенко -  российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров. 

Форум проходит в рамках Ежегодной национальной Премии «Спорт и Россия» 2018, вручаемой за наиболее значимые достижения, направленные на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. Ведущим Церемонии награждения выступит Юрий Розанов - российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

THERMOS RUS LLC выступит официальным партнёром юбилейного форума и премии «Спорт и Россия». Компанию представит мастер спорта России международного класса, Яна Костенко.

Официальный партнер Премии – курорт «Роза Хутор».

Теги:
События: общество
Чат-боты, большие данные и доступность услуг: на М-Health Congress 2018 рассказали о главных трендах в телемедицине Далее в рубрике Чат-боты, большие данные и доступность услуг: на М-Health Congress 2018 рассказали о главных трендах в телемедицинеУчастники конференции, в числе которых были ведущие российские доктора, медицинские юристы, предприниматели, инвесторы, разработчики М-Нealth-гаджетов и софта, рассказали о трендах в цифровом здравоохранении и путях внедрения новых IT-решений в сфере медицины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО