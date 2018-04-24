Smart Valley собрал заявок на общую сумму $34 306 386!
Старт продаж токенов 14 мая
Суперновость! Мы уже собрали предварительных заявок на токены Smart Valley на общую сумму $34 306 386! Помните, что наш hard cap установлен на уровне 30 млн долларов? Это означает, что:
- Когда стартует продажа токенов (14 мая), вам нужно будет действовать быстро - конкуренция будет большая
- Если вы основатель стартапа, то вам точно стоит купить токены Smart Valley - они помогут вам получить доступ к скорингу и поддержке backers на платформе
- Если вы представляете фонд, то Smart Valley - отличный партнер для вас, ведь в нашей экосистеме вы найдете самые перспективные стартапы. Построим новую Силиконовую Долину вместе!
Отметьте 14 мая в своем календаре уже сейчас, поставьте напоминалку в телефоне и... готовьтесь действовать! Напоминаем, токены можно будет купить на http://smartvalley.ioДалее в рубрике Pulsar VC отобрал 8 стартапов для международного акселератораPulsar Venture Capital запустил международный акселератор, в который прошли 8 команд. Стартапы получат инвестиции (до 120 тысяч долларов) и пройдут программу подготовки по трем трекам: M.E.S. Tech (media, entertainment, sport ), Blockchain Tech и Industrial
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