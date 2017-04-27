В Сколково завершился Hardware Hackaton

Мероприятия было посвящено интернету вещей, а приняли участие в нём молодые инженеры, программисты, дизайнеры и энтузиасты.

По словам организаторов, за интернетом вещей будущее, и те, кто создаёт его сегодня, хватают будущее за хвост.

«Создание работающего прототипа в сжатые сроки, четко сформулированная бизнес идея и высокие технологии. Хардатон - это возможность придумать отличную идею и тут же ее реализовать. А ещё это прекрасный способ обучения студентов. Помимо традиционных лекций и семинаров, такой формат прививает один из самых важных принципов успеха: "хватит говорить - бери и делай"», — пояснил заведующий лабораторией интернета вещей Сколтеха Дмитрий Лаконцев.

За двое суток командам предлагалось построить работающий прототип, управляемый через интернет. Участники старались как могли, но не все смогли пройти путь от демоверсии до конечного изделия.

Победителями стали проекты:

GoSmart — умные контейнеры, способные без участия человека отследить количество содержимого и сделать заказ через интернет;

Magic Wand — прибор, позволяющий управлять устройствами, подключёнными к облаку при помощи «волшебной палочки» и системы жестов;

умная одежда для велосипедистов, в которой езда по дорогам станет безопаснее за счёт размещения светодиодных указателей поворота, стоп-сигнала и онлайн-камеры.

Жюри Хардатона отметило перспективные проекты для коммерческой реализации.

Это гаджет для ушного тоннеля от команды Hurmaah, который способен оповещать о новых звонках, СМС и выполнять при нажатии на кнопку, выбранную пользователем функцию. Управление гаджетом происходит через мобильное приложение.

Также внимание привлекла система жизнеобеспечения домашних питомцев, позволяющая дистанционно не только кормить и поить животное, но и наблюдать за ним.

«Для нас очень важно увидеть не только личные возможности участников, но и потенциал, представляемых ими проектов. Лучшие из команд могут рассчитывать на предложения о сотрудничестве, а, может, и приглашение на работу. Мы не в первый раз проводим хардатоны, и видим, как растёт количество команд и уровень их проектов. Вместе мы делаем одно дело — создаём будущее уже сегодня», — говорит генеральный директор Рестрима Андрей Волгин.

Организаторами выступили: компания «Рестрим» (www.restream.rt.ru), Сколковский институт науки и технологий «Skoltech» (www.skoltech.ru) и Общественная лаборатория «Future Lab» (vk.com/futurelab) и ПАО «Ростелеком» (www.rt.ru)

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