Система Гарант получила свою онлайн версию

Компания работает с 1990 и предоставляет своим клиентам доступ к постоянно обновляемой, а значит, всегда актуальной информации. И сегодня потребители получили возможность пользоваться услугами СПС Гарант Онлайн.

К услугам пользователей перечни законов, подазконных актов, решения судов, большое число аналитических работ. Кроме того, в своей работе можно использовать выложенные на ресурсе специализированные словари и справочники, изучать нормативную документацию, получать новости законодательного собрания.

Система Гарант открыта как для юридических лиц, так и для физлиц. Причем стоимость информационного пакета Гарант как минимум на двадцать процентов ниже прочих «коробочных» наборов при том же составе данных. Более того, пользователю не нужно будет производить еженедельное обновление данных, что позволяет существенно экономить на обслуживании информационного продукта.

Купить можно любой тип пакета системы Гарант. В распоряжение пользователя может оказаться как стандартная версия для ПК, так и онлайн-версия. Кроме того, всегда можно выбрать из версий: Для дома – для частного лица, для юридического лица, а также для адвокатов и юристов. При желании можно получить пакет на английском языке.

Что касается апдейта системы, то теперь все обновления могут производиться через облако. Таким образом потребитель продуктов Гарант получает новейшую информацию на неделю раньше покупателей «коробочной» версии.

Преимущества онлайн версии системы Гарант

Онлайн версия имеет интуитивно понятный интерфейс, проста в навигации. Потребитель быстро входит в сервис и моментально приступает к поиску необходимой информации. Также нет проволочек с началом и процессом работы с документацией, изучением экспертных оценок и мнений.

Важно, что большую часть экрана занимает именно текст с важными данными, а не инструменты навигации. Доступ к документам осуществляется по принципу В один клик.

Онлайн версия не привязывается к одному ПК. Можно использовать мобильное ПО. Так что работа доступна и дома, и в офисе, и в отпуске, на пляже и даже в ресторане или кафе.

Иными словами – СПС Гарант Онлайн – эффективная система, которая делает жизнь лучше, а бизнес проще!

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