Россия и страны СНГ обсудят вопросы медиаобразования на Международном форуме

На этом мероприятии, как ожидается, будут подняты вопросы, связанные с поддержкой и продвижением системы медиаобразования на уровне общего и педагогического образования и консолидация усилий административного, образовательного и медийного сообществ в целях формирования общероссийской системы управления медиаобразованием для создания открытого информационного образовательного пространства, включающего в себя эффективные педагогические медиатехнологии и инновационные медийно-информационные ресурсы.

В числе организаторов Международного форума заявлены Московский педагогический государственный университет, Евразийская ассоциации педагогических университетов, Ассоциация развития педагогических университетов и институтов и Ассоциация специалистов медиаобразования.

Гости Форума примут участие в дискуссиях по проблемам медийно-информационной грамотности широкого круга специалистов, работающих в системе образования, а также формирования системы управления медиаобразованием на уровне общего и непрерывного педагогического образования. В рамках Деловой программы представители профессионального сообщества и эксперты медиаобразовательной отрасли наметят наиболее эффективные пути внедрения медиаобразовательных программ в практику с учетом российской специфики и на основе ранее полученных данных.

«Экспертным сообществом, в которое входят ведущие российские ученые, специалисты медиаобразования и медиаэксперты ранее были уже определены наиболее актуальные проблемы, посвященные теме медийного образования сообщества, которое в современном мире информационных рисков стало необходимым. К ключевым проблемам были отнесены, например: медийно-информационная грамотность молодежи; информационная гигиена общества; повышение уровня медийно-информационной грамотности педагогического сообщества и роль СМИ в системе информационной безопасности общества и медиаобразования граждан в целом, – рассказывает президент Ассоциации специалистов медиаобразования, организатор Международного форума, заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан МПГУ Ирина ЖИЛАВСКАЯ, – одним из эффективных инструментов для реализации программ по решению обозначенных вопросов и повышению уровня медиаобразования граждан, как считают эксперты, конечно, могут стать вузы, а именно – педагогические образовательные организации».

Гости Международного форума смогут принять участие в научно-практическом, деловом и образовательном блоках. К участию приглашены руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления образованием, педагогических вузов России и стран СНГ, редакторы вузовских СМИ и медиаресурсов.

В работе Форума принимают участие представители Минобрнауки России, Россотрудничества, Минкомсвязи России, Государственной Думы, Российской академии образования.

С программой Международного Форума «Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению» можно будет ознакомиться на сайте http://mim.org.ru/

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