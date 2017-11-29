В России улучшается ситуация на рынке труда
В России улучшается ситуация на рынке труда

Росстат представил на своем портале в Интернете информацию о состоянии рынка труда страны. Согласно этим сведениям, в России постепенно улучшается ситуация с занятостью населения.

Если по итогам третьего квартала прошлого года общий уровень безработицы составлял 5,3%, то теперь он приблизился к отметке 5,0%. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за год с 1,2% до 1,0%. К слову, в начале текущего года ситуация на рынке труда была не слишком привлекательная: по итогам первого квартала общая и зарегистрированная безработицы составляли 5,6% и 1,2%. Ко второму кварталу наметилась положительная динамика и показатели приблизились к 5,2% и 1,1% соответственно. На сегодняшний день общий уровень занятости превышает 66%, причем, для мужчин он выше и составляет 72,3% против 60,6% для женщин. В городе значения выше сельских: 67,9% против 60,6%. Удельный вес слабого пола в численности занятого населения за последние годы так и не достиг даже 49%, сейчас он находится возле отметки 48,5%.

По информации официальной федеральной статистики, в среднем люди сегодня тратят около 8 месяцев на поиск подходящей работы. При этом подавляющее число безработных решает вопросы трудоустройства более года: на эту категорию приходится 33,1% от всех соискателей. За месяц удается найти свое место под солнцем лишь 9,2% граждан, еще 21,6% затрачивает на поиск около 3-х месяцев, до полугода на решение вопросов уходит у 15,8% безработных. От 6 до 9 месяцев и от 9 до 12 месяцев тратит на подбор оптимального места для деятельности по 10,5% и 9,7% трудоустраивающихся соответственно. В качестве источника вакансий население сегодня выбирает базы данных не только государственных центров занятости, рекрутинговых агентств, но и специализированных порталов в Интернете. Последние обладают целым рядом достоинств, среди которых основными можно считать бесплатную основу и дистанционный доступ ко всем актуальным предложениям. Также ценно и то, что на одном сайте федерального характера часто присутствует несколько миллионов объявлений, за счет чего соискатели имеют высокие шансы на удовлетворение собственных интересов.

Ориентироваться в каталогах вакансий несложно в свете присутствия на площадках дополнительных инструментов. Например, фильтры позволяют указать, требуется ли работа с ежедневной оплатой, еженедельной или ежемесячной, в каком именно городе и его районе предпочтительно трудоустройство, каковы опыт деятельности соискателя, особенности его социального положения, подходят ли для рассмотрения объявления лишь от работодателей, либо и от рекрутинговых агентств. Также предлагается пользоваться сортировщиками и поисковыми строками с небольшим функционалом.

В Москве прошла масштабная конференция Blockchain UTconference от финансовой компании United Traders Далее в рубрике В Москве прошла масштабная конференция Blockchain UTconference от финансовой компании United Traders25 ноября 2017 года в Москве в конференц-зале «Мир» прошла одна из самых масштабных конференций по технологии блокчейн, майнингу и криптовалюте от инвестиционно-финансовой компании United Traders

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО