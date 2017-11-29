В России улучшается ситуация на рынке труда

Если по итогам третьего квартала прошлого года общий уровень безработицы составлял 5,3%, то теперь он приблизился к отметке 5,0%. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за год с 1,2% до 1,0%. К слову, в начале текущего года ситуация на рынке труда была не слишком привлекательная: по итогам первого квартала общая и зарегистрированная безработицы составляли 5,6% и 1,2%. Ко второму кварталу наметилась положительная динамика и показатели приблизились к 5,2% и 1,1% соответственно. На сегодняшний день общий уровень занятости превышает 66%, причем, для мужчин он выше и составляет 72,3% против 60,6% для женщин. В городе значения выше сельских: 67,9% против 60,6%. Удельный вес слабого пола в численности занятого населения за последние годы так и не достиг даже 49%, сейчас он находится возле отметки 48,5%.

По информации официальной федеральной статистики, в среднем люди сегодня тратят около 8 месяцев на поиск подходящей работы. При этом подавляющее число безработных решает вопросы трудоустройства более года: на эту категорию приходится 33,1% от всех соискателей. За месяц удается найти свое место под солнцем лишь 9,2% граждан, еще 21,6% затрачивает на поиск около 3-х месяцев, до полугода на решение вопросов уходит у 15,8% безработных. От 6 до 9 месяцев и от 9 до 12 месяцев тратит на подбор оптимального места для деятельности по 10,5% и 9,7% трудоустраивающихся соответственно. В качестве источника вакансий население сегодня выбирает базы данных не только государственных центров занятости, рекрутинговых агентств, но и специализированных порталов в Интернете. Последние обладают целым рядом достоинств, среди которых основными можно считать бесплатную основу и дистанционный доступ ко всем актуальным предложениям. Также ценно и то, что на одном сайте федерального характера часто присутствует несколько миллионов объявлений, за счет чего соискатели имеют высокие шансы на удовлетворение собственных интересов.

Ориентироваться в каталогах вакансий несложно в свете присутствия на площадках дополнительных инструментов. Например, фильтры позволяют указать, требуется ли работа с ежедневной оплатой, еженедельной или ежемесячной, в каком именно городе и его районе предпочтительно трудоустройство, каковы опыт деятельности соискателя, особенности его социального положения, подходят ли для рассмотрения объявления лишь от работодателей, либо и от рекрутинговых агентств. Также предлагается пользоваться сортировщиками и поисковыми строками с небольшим функционалом.

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