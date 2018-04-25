В России создадут ассоциацию юристов блокчейн экономики

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О создании новой организации объявил Александр Журавлев - управляющий партнер юридической компании «Эффективные бизнес ресурсы», сооснователь программы дополнительного образования РЭУ им. Г.В. Плеханова «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн-проектами».

«Новая структура будет являться площадкой для обмена мнениями и опытом, которая объединит всех экспертов юридического сообщества в сфере цифровой экономики» - говорит Александр Журавлев.

Как отметил, директор программы дополнительного образования РЭУ им. Г.В. Плеханова «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн-проектами» Игорь Судец, ассоциация позволит сделать правовую среду блокчейн экономики в Российской Федерации наиболее комфортной.

«Для этого в рамках ассоциации мы будем изучать опыт нормативного правового регулирования цифровой экономики в различных странах, анализировать актуальные проблемы развития российского законодательства, следить за правоприменением, на основе этого разрабатывать нормативную базу актов, и в процессе взаимодействия с государственными органами вносить изменения в законопроекты и подзаконные акты, а также вырабатывать новые» - подчеркнул Игорь Судец.

По словам члена экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, сооснователя программы дополнительного образования РЭУ им. Г.В. Плеханова «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн-проектами» Дениса Агаронова, ассоциация послужит отличным инструментом синергии бизнеса. «Любой бизнес, предприниматель, который, к примеру, хочет вывести свой проект на ICO, получит доступ к сообществу юристов, оказывающих на экспертном уровне правовое сопровождение подобным проектам» - отметил Денис Агаронов.

Помимо вышеперечисленного в работу ассоциации будут входить вопросы, связанные с общественной деятельностью. Ассоциация будет оказывать бесплатную юридическую помощь населению по вопросам блокчейн-технологий и криптовалют.

Кроме того, как отметил член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Сурова, ассоциация будет предоставлять участникам различные преференции, в том числе возможность работы с проектами цифровой экономики, нуждающимися в экспертной оценке, на уровне государственных проектов, возможность давать комментарии по вопросам регулирования блокчейн-технологий, майнинга, ICO, криптовалют в федеральных СМИ, возможность юристу реализовывать себя как специалиста, в частности занимаясь научной деятельностью, а также будет способствовать повышению квалификации участников через обучение в рамках образовательных программ и различных мероприятий, для этого будет осуществляться взаимодействие с лидирующими Вузами страны и зарубежными университетами.

Инициатором создания ассоциации выступили: юридическая компания «Эффективные бизнес ресурсы», «IT-технология» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Председателем ассоциации выступит Александр Журавлев, а членами ассоциации могут стать физические и юридические лица, имеющие юридическое образование.

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