RcryptA наградит победителей

13 декабря 2017 года в Москве, в первом в мире технологичном ресторане Gadget Studio состоится церемония вручения первой общенациональной российской премии в области блокчейн технологий, криптовалют, майнинга, токенов и ICO - «Russian Crypto Awards» («RcryptA»). Главная крипто-премия страны будет вручена по 13 номинациям (среди которых: «ICO года», «Крипто СМИ года», «Децентрализованный проект года», «Государственная крипто – инициатива года», «Блокчейн евангелист года», «Крипто-хайп года»).

Гостями первой российской крипто-премии станут компании-лидеры в области блокчейн разработок, государственные и общественные деятели, известные российские крипто-энтузиасты и проекты, крипто-инвесторы, бизнесмены, представители финансовой отрасли, интернет деятели.

Официальным партнером Премии RcryptA в этом году стала крупнейшая в мире социальная сеть для трейдеров - eToro, которая объединяет уже более 6 млн зарегистрированных пользователей из 140 стран. Компания уделяет пристальное внимание развитию новых технологий в мире Fintech, миссия eToro - предоставить частным инвесторам простой доступ к финансовым рынкам и сделать трейдинг понятным и прозрачным. Самое главное - площадка позволяет своим пользователям легко инвестировать в криптовалюты, в 2017 году eToro запустила новый продукт - Crypto CopyFund, который позволяет диверсифицировать риски при инвестировании в криптовалюты и торговать не только биткойном и эфириумом, но и другими мировыми криптовалютами, такими как: Dash, Litecoin, XRP, ETC, Bitcoin Cash.

Учредителями Премии являются:

•РУСИНТЕРНЕТКОМ (Коммуникационное & digital агентство с семилетним опытом на рынке, возглавляемое PR-технологами Наной Куликовой и Никитой Воликом).

•РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций, объединяющая крупнейших игроков российской интернет-отрасли, организаторы премии Рунета, РИФ, RIW и др.). Директор - Сергей Плуготаренко.

•АНО ПравоРоботов (Всероссийская площадка взаимодействия органов власти и экспертов для выработки предложений и законодательных инициатив по развитию Цифровой Экономики в России. Учредитель – Никита Куликов, к.ю.н., член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ, исполнительный директор юридической консалтинговой компании Heads Consulting).

•РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий - одна из старейших общественных организаций Рунета, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий более 20 лет). Директор - Сергей Гребенников.

Стратегические цели первой российской крипто-премии:

• Популяризация блокчейн – технологий в России,

• Повышение рейтинга доверия к крипто - среде,

• Консолидация и объединение крипто-сообщества России,

• Представление достижений российского сегмента блокчейн-технологий и крипто – индустрии на государственном и международном уровне,

• Способствование развитию блокчейн - технологий, крипто-инструментов, как важного сектора экономической деятельности РФ,

• Выработка предложений и законодательных инициатив по криптономике и блокчейн – технологиям,

• Содействие внедрению новых блокчейн - технологий в различные отрасли российской цифровой экономики.

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