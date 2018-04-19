Развитие регионов – инвестиции в будущее
Развитие регионов – инвестиции в будущее

Социально-экономическое развитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но и бизнес-сообщества. Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителями общества, государственных и коммерческих организаций

20 апреля 2018 года в Сочи состоится Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» в поддержку государственной политики социально-экономического развития регионов. Место проведения выбрано не случайно: Сочи – один из самых развитых региональных центров России. Целью Программы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональной экономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин.

В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросов регионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Участникам круглого стола представится возможность прослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.

Поддержит дискуссию топ-менеджмент головных офисов компаний «Faberlic», «МаксимаТелеком», «Группа Т-1», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», системного интегратора РТЛабс, ОСГ Рекордс менеджмент, Национальной юридической службы «Амулекс».

Основные темы обсуждения:

• Цифровая экономика и Smart City: первые шаги к созданию регионов будущего;

• Сфера занятости: профстажировки, стимулирование занятости молодежи, социальная занятость населения;

• Региональные продукты и услуги, общественные движения и проекты: доступная среда;

• Территориальный брендинг и социальная стабильность региона.

20 апреля, в Hyatt Regency Sochi, состоится одно из крупнейших мероприятий в сфере регионального развития. Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на Форум «Развитие регионов. Лучшее для России»

Теги:
Места: Россия
События: общество
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