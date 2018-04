Пятый раз в будущее: Alfa Future People объявил лайн-ап и концепцию юбилейного фестиваля

МОСКВА, 11 апреля – В пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2018. Фестиваль пройдет 10-12 августа при поддержке Альфа-Банка в Нижегородской области в пятый раз. На пресс-конференции команда фестиваля представила список участников, рассказала подробности спортивной зоны, лектория и зоны технологий, а также презентовала первую в истории фестиваля зону искусств.

Спикерами выступили председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, генеральный директор фестиваля Alfa Future People Юлия Дорошина, исполнительный директор фестиваля Alfa Future People Сабина Михайлова, руководитель блока «Розничный бизнес» АО «Альфа-Банк» Майкл Тач и заместитель директора по продажам Mastercard в России Владислав Святик. Вел пресс-конференцию ведущий радио Europa Plus Алекс Мануйлов.

«На протяжении 5 лет Alfa Future People остается одним из самых крупных имиджевых проектов Альфа-Банка, - прокомментировал председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» и член совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман, - И мы видим, что интерес к фестивалю не только не угасает, а напротив, привлекает все больше и больше участников. В 2014 году первый фестиваль собрал 30 тысяч гостей, а уже в прошлом году – больше 50 тысяч. Нам удалось создать грандиозное событие для активных молодых людей: место, где музыка встречается с новыми технологиями и спортом. Мы, как передовой высокотехнологичный банк, задали тренд не только в банковской сфере, но и здесь».

Хедлайнерами Alfa Future People в 2018 году станут Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack, а всего на фестивале будет работать четыре сцены, на которых за три дня выступит более 100 музыкантов, среди которых Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Fonarev, Gareth emery, Going deeper, Headhunterz, Krewella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj set, Slander, Slushii, Sub Focus (Dj Set), Swanky Tunes, Vini Vici, Volac, Yellow Claw, Дельфин, Строгонов и многие другие.

Второй год подряд бренд Miller представит специальную сцену Miller Future Music, на которой выступят звезды техно: Ben Klock, Jan Blomqvist, Tobias&Atom TM, Boys Noize и другие. В прошлом году техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, а в 2018 году является одной из самых ожидаемых.

На новой сцене ShowCast Stage by Alfa-Bank, которую курирует платформа по поиску талантов ShowCast, десятки молодых артистов смогут воплотить свою самую дерзкую мечту и выступить на главном музыкальном событии лета. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 15 мая по 15 июля. А ночью на этой же сцене будут выступать уже прославившиеся артисты.

«В этом году Alfa Future People отмечает свой первый юбилей. За 5 лет был пройден большой путь: менялся состав артистов, модернизировалась инфраструктура, но одно всегда оставалось неизменным – желание дарить людям эмоции, которые останутся с ними на протяжении целого года. Мы искренне рады, что посетителей фестиваля связывают общие ценности и нежелание сидеть на месте, открытие новых горизонтов. Мы растем вместе с нашими посетителями: в прошлом году на AFP впервые появились альтернативные сцены. В этом году мы продолжим традицию, ведь так прекрасно видеть, как музыка объединяет совершенно разных людей», - отметила генеральный директор Alfa Future People, Юлия Дорошина.

Помимо музыки на Alfa Future People по традиции будут организованы масштабные зоны спорта и технологий, а также лучшая в России фестивальная инфраструктура.

«Alfa Future People – уникальное масштабное трендовое событие международного уровня и первый российский музыкальный фестиваль, который, уже на протяжении пяти лет, становится пространством без наличных, - отметил Владислав Святик, заместитель директора по продажам Mastercard в России. – Современные платежные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь и с Mastercard россияне могут просто, удобно и безопасно оплачивать покупки не только картами, но и самыми разными устройствами – браслетами, кольцами, смартфонами, брелоками, наручными часами. Мы уверены, что в недалеком будущем для оплаты будет доступен, практически, любой форм-фактор. Mastercard постоянно работает над тем, чтобы в России были доступны передовые решения и вы могли выбирать самый лучший и удобный способ оплаты. Вместе с создателями Alfa Future People мы делимся своим видением будущего с многотысячной аудиторией. В Mastercard мы верим в мир без наличных».

Зона технологий на этот раз будет посвящена теме межгалактических путешествий и поделена на пять тематических блоков, в которых посетители фестиваля смогут ознакомиться с самыми невероятными гаджетами.

В 2018 году на Alfa Future People будет значительно расширен лекторий: многочисленные спикеры в формате TED Talks расскажут об отношениях человечества и технологий, затронут вопросы построения и развития бизнеса, поддержания здорового образа жизни, а также поговорят о роли культуры и искусства в современном обществе.

В зоне спорта будет представлено 13 видов активностей. К баскетболу и волейболу добавятся новые актуальные тренды (street workout, кросс-фит, zumba-фитнес, воздушные полотна), а также несколько экстремальных видов спорта.

Впервые на Alfa Future People будет построена полноценная зона искусств. Так, на пресс-конференции Альфа-Банк представил лимитированный дизайн-макет карты NEXT, созданный популярным графическим художником PokrasLampas. Молодежная карта NEXT Альфа-Банка – официальная карта фестиваля Alfa Future People. 12 апреля на сайте alfabank.ru/pokraslampas открывается предзаказ на 5000 карт NEXT в новом дизайне. Особенность карты Next: скидка 1000 рублей на билет на AFP, кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах - 5% и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля.

Развивая тему искусства, художник Покрас Лампас и Альфа-Банк анонсировали свою коллаборацию на самом фестивале и мастер-классы по каллиграфии для гостей 10-11 августа.

Среди наиболее заметных дневных активностей на фестивале будет представлен парк развлечений, построенный брендом BURN. Парк будет выдержан в эстетике бразильского карнавала: так BURN поддержит запуск нового вкуса «Тропический микс» — освежающего напитка со вкусом экзотической маракуйи. Гости зоны BURN на AFP смогут поиграть в гранд-бильярд, попробовать свои силы в молоте-силометре, нырнуть в сухой бассейн с надувной горки и посмотреться в кривое зеркало — и все это под аккомпанемент самой зажигательной и актуальной электроники.

Партнеры фестиваля по традиции разработали множество активностей для гостей. Объединяющее единомышленников из мира музыки, дизайна, современного искусства и технологий сообщество K_Player представит современный павильон с выходом на открытую платформу, откуда откроется прекрасный вид на главную сцену.

Volkswagen запускает онлайн спецпроект, где каждый желающий может попробовать себя в роли диджея и выиграть билеты на фестиваль и другие призы. А на самом фестивале Volkswagen представит зону VWolumeUp, в которой будет организован розыгрыш тест-драйвов.

Продлить наслаждение от вдохновляющих мастер-классов и любимой музыки, а также решиться испытать свои силы в зоне активностей поможет вулканическая вода «Боржоми» в уникальной лимитированной банке объемом 0.33 л. Праздничное настроение поддержит специально созданный для Alfa Future People 2018 дизайн. А с наступлением темноты банка начнет светиться в ультрафиолетовых лучах, что, несомненно, внесет свою долю позитива в атмосферу фестиваля.

Alfa Future People также сохраняет статус самого высокотехнологичного фестиваля России. За качественную связь и высокоскоростной мобильный интернет 4G на территории AFP вновь отвечает бессменный технологический партнер фестиваля «Билайн». В этом году созданная оператором крупнейшая в России Wi-Fi сеть под открытым небом станет еще больше и составит 400 000 кв. м. Благодаря этому поклонники современной музыки и технологий вновь смогут делиться всем происходящим в режиме реального времени, выкладывая в социальные сети красочные фото и невероятные видео.

В 2018 году размещение на территории фестиваля станет еще более комфортным. Нововведением стала пакетная система предложений, которую можно дополнить страховкой, покрывающей риски от несчастного случая, а также компенсирующей стоимость билета в случае невозможности пойти на мероприятия по причине болезни, ДТП и других серьезных причин. Также было улучшено расположение кемпингов, так, посетители зон отдыха категории «Альфа» смогут проходить на фестиваль через отдельные рамки досмотра.

Для посетителей, ценящих особый комфорт, разработано специальное пакетное предложение Caravan, предусматривающее несколько вариантов размещения. В предложение включена оборудованная палатка с матрацами, подушками и пледами, а также доступ к круглосуточной стойке регистрации, услуги по доставке багажа до палатки, камера хранения, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением. Мобильная гостиница «Караван» пользуется невероятным успехом уже второй год: в данный момент эта позиция уже полностью распродана.

В этом году фестиваль готовится встретить более 50 000 ценителей современной музыки и технологий будущего. Для их удобства до железнодорожной станции Козино будут курсировать фирменные электрички с уменьшенным интервалом. Как и в 2017 году, каждый поезд получит имя одного из хедлайнеров фестиваля, а в вагонах будут звучать миксы участников Alfa Future People, чтобы уже в пути настроить гостей на праздничный лад.

Также на пресс-конференции были объявлены результаты премии Alfa Future Awards. По результатам голосования 100 экспертов лучшими электронными музыкантами в следующих номинациях стали: «DJ года» - Matisse&Sadko, «Клуб года» - Бессонница, «Прорыв года» - Phlegmatic dogs, «Музыкант года» - Shapov, «People’s Choice» - DJ List, «За вклад в развитие Российской электронной музыки» - Gazgolder.

