Pulsar VC отобрал 8 стартапов для международного акселератора

Экспертное жюри, состоящее из международных и российских венчурных фондов, бизнес-ангелов и отраслевых экспертов, отобрало стартапы из 542 заявок.

Каждый проект получил финансирование от акселератора.

Список участников акселератора:

Название Краткое описание Yorso Использование интернет платформы Yorso максимально сокращает количество посредников на международных крупнооптовых продажах рыбы и морепродуктов, что положительно влияет как на скорость заключения сделок, так и на конечную цену товара. BRIDGE BRIDGE создает платформу и транзакционные решения для трансграничных сделок между фиатными и криптовалютами, с использованием ценных бумаг в качестве неттинга. SyncRight Музыкальная платформа для независимых артистов, авторов, продюсеров, лейблов, которая планирует в корне изменить процесс обмена музыкальными правами и предоставить беспрецедентную ценность для творческих классов. IRBISTECH Производитель грануляторов сухого льда и установок для очистки гранулами сухого льда, на основе уникальной технологии гранулирования, способная снизить затраты промышленных и сервисных компаний при внедрении инновационной очистки сухим льдом и использования его по всему миру. CheckScan CheckScan собирает на своей площадке покупателей FMCG товаров, чтобы помочь им делиться информацией о лучших ценах на товары поблизости между собой. База CheckScan позволяет пользователям делать ежедневный шоппинг более выгодным. NovaST Компания разрабатывает технологию производства электропроводных полимерных композиционных материалов на основе mCNT (модифицированных углеродных нанотрубок), использующиеся в технологии 3D-печати с последующим электролитическим осаждением металлов на поверхности. Digital Loyalty System (бренд SwitchSales) Платформа DLS в момент покупки выполняет индивидуальные условия для покупателей с идентификацией по любой банковской карте и номеру телефона, сохраняя данные о покупке. Настройка условий для покупателей и собранные данные доступны для пользователей платформы в личном кабинете. 12 ФМ Инжиниринговая компания в области майнингового оборудования на основе уникальных энергоэффективных решений.

Павел Королев, генеральный директор Pulsar Venture Capital: «Главной отличительной особенностью новой акселерационной программы является технологический фокус. Хотя мы и разделили стартапы на треки, но исходим в первую очередь из индивидуального плана работы с каждой командой: личные менторы, персональные консультации, международные мероприятия, специально подобранные под стартапы. Мы выбирали компании по потенциалу на глобальном рынке, конкурентоспособности технологий. Именно таким критериям и отвечают проекты-финалисты»

Напомним, что прием заявок в международную акселерационную программу Pulsar Venture Capital (VC) проходил с февраля по апрель 2018 года по трем направлениям - Industrial, Blockchain и M.E.S.Tech (медиа, спортивные технологии и развлечения).

Организаторы получили 542 заявки на участие в программе от команд со всей России и еще 23 стран мира, в том числе США, Ирландии, Индии, Китая, стран СНГ, Европы Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

С финалистами будет организована работа менторов из числа лучших предпринимателей России, Европы и США, которые вместе с экспертами Pulsar VC помогут проектам найти своё место на глобальном рынке, выстроить конкурентную бизнес-модель, доработать MVP для зарубежных рынков. Кульминацией акселерационной программы станет их участие в ведущих российских и международных отраслевых мероприятиях, где они смогут проверить востребованность своих решений и продуктов, установить контакты с новыми партнёрами и, мы очень надеемся, сделать первые продажи.

Уровень проектов прокомментировал Александр Повалко, генеральный директор, председатель Правления АО «РВК»: «Мы наблюдаем фантастический рост уровня участников форума. Сегодня надо расти еще быстрее».

Акселерационная программа Pulsar VC проходит в седьмой раз.

Выпускниками предыдущих программ акселерации являются такие компании как

Try.Fit, Reg.fm, desk4.work, TRiZAXE, GetСoder, MOUSE, ЭнергоЛесПром и другие.

Организаторы и партнеры акселератора - Pulsar Venture Capital, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, РВК, Фонд содействия инновациям, РАВИ, Enterprise Ireland, а также ряд ведущих венчурных фондов и бизнес-акселераторов России, Европы, США и Азии.

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