Pulsar VC отобрал 8 стартапов для международного акселератора

Pulsar Venture Capital запустил международный акселератор, в который прошли 8 команд. Стартапы получат инвестиции (до 120 тысяч долларов) и пройдут программу подготовки по трем трекам: M.E.S. Tech (media, entertainment, sport ), Blockchain Tech и Industrial
Экспертное жюри, состоящее из международных и российских венчурных фондов, бизнес-ангелов и отраслевых экспертов, отобрало стартапы из 542 заявок.
Каждый проект получил финансирование от акселератора.
Список участников акселератора:
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Название
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Краткое описание
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Yorso
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Использование интернет платформы Yorso максимально сокращает количество посредников на международных крупнооптовых продажах рыбы и морепродуктов, что положительно влияет как на скорость заключения сделок, так и на конечную цену товара.
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BRIDGE
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BRIDGE создает платформу и транзакционные решения для трансграничных сделок между фиатными и криптовалютами, с использованием ценных бумаг в качестве неттинга.
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SyncRight
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Музыкальная платформа для независимых артистов, авторов, продюсеров, лейблов, которая планирует в корне изменить процесс обмена музыкальными правами и предоставить беспрецедентную ценность для творческих классов.
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IRBISTECH
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Производитель грануляторов сухого льда и установок для очистки гранулами сухого льда, на основе уникальной технологии гранулирования, способная снизить затраты промышленных и сервисных компаний при внедрении инновационной очистки сухим льдом и использования его по всему миру.
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CheckScan
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CheckScan собирает на своей площадке покупателей FMCG товаров, чтобы помочь им делиться информацией о лучших ценах на товары поблизости между собой. База CheckScan позволяет пользователям делать ежедневный шоппинг более выгодным.
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NovaST
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Компания разрабатывает технологию производства электропроводных полимерных композиционных материалов на основе mCNT (модифицированных углеродных нанотрубок), использующиеся в технологии 3D-печати с последующим электролитическим осаждением металлов на поверхности.
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Digital Loyalty System
(бренд SwitchSales)
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Платформа DLS в момент покупки выполняет индивидуальные условия для покупателей с идентификацией по любой банковской карте и номеру телефона, сохраняя данные о покупке. Настройка условий для покупателей и собранные данные доступны для пользователей платформы в личном кабинете.
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12 ФМ
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Инжиниринговая компания в области майнингового оборудования на основе уникальных энергоэффективных решений.
Павел Королев, генеральный директор Pulsar Venture Capital: «Главной отличительной особенностью новой акселерационной программы является технологический фокус. Хотя мы и разделили стартапы на треки, но исходим в первую очередь из индивидуального плана работы с каждой командой: личные менторы, персональные консультации, международные мероприятия, специально подобранные под стартапы. Мы выбирали компании по потенциалу на глобальном рынке, конкурентоспособности технологий. Именно таким критериям и отвечают проекты-финалисты»
Напомним, что прием заявок в международную акселерационную программу Pulsar Venture Capital (VC) проходил с февраля по апрель 2018 года по трем направлениям - Industrial, Blockchain и M.E.S.Tech (медиа, спортивные технологии и развлечения).
Организаторы получили 542 заявки на участие в программе от команд со всей России и еще 23 стран мира, в том числе США, Ирландии, Индии, Китая, стран СНГ, Европы Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.
С финалистами будет организована работа менторов из числа лучших предпринимателей России, Европы и США, которые вместе с экспертами Pulsar VC помогут проектам найти своё место на глобальном рынке, выстроить конкурентную бизнес-модель, доработать MVP для зарубежных рынков. Кульминацией акселерационной программы станет их участие в ведущих российских и международных отраслевых мероприятиях, где они смогут проверить востребованность своих решений и продуктов, установить контакты с новыми партнёрами и, мы очень надеемся, сделать первые продажи.
Уровень проектов прокомментировал Александр Повалко, генеральный директор, председатель Правления АО «РВК»: «Мы наблюдаем фантастический рост уровня участников форума. Сегодня надо расти еще быстрее».
Акселерационная программа Pulsar VC проходит в седьмой раз.
Выпускниками предыдущих программ акселерации являются такие компании как
Try.Fit, Reg.fm, desk4.work, TRiZAXE, GetСoder, MOUSE, ЭнергоЛесПром и другие.
Организаторы и партнеры акселератора - Pulsar Venture Capital, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, РВК, Фонд содействия инновациям, РАВИ, Enterprise Ireland, а также ряд ведущих венчурных фондов и бизнес-акселераторов России, Европы, США и Азии.Далее в рубрике StartUp Show с Александром Малисом25 апреля пройдет незабываемое шоу битвы стартапов
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