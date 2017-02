Профессионально-деловая поездка в Индию при участии Инновационного совета Штата Махараштра

В рамках насыщенной программы мероприятия будут презентованы уникальные решения для развития компетенций членов инновационной команды, создания совместной системы поиска и отбора лучших инновационных идей, оптимизации процессов создания инноваций и их финансирования, а также успешного вывода продуктов на мировой рынок.

Участникам предстоит обсудить возможности реализации совместных инициатив в сфере образования, науки и высокотехнологичных производств. По итогам рабочих встреч будет подписан ряд соглашений по международному сотрудничеству.

В мероприятии с индийской стороны примут участие представители Инновационного совета Штата Махараштра (Maharashtra State Innovation Council), Национального инновационного фонда (National Innovation Foundation), Всемирной сети правительственных НИИ (Global Research Alliance), Национальной НИОКР корпорации (National Research and Development Corporation), Индийского института технологий (Indian Institute of Technology, Mumbai), Индийской ассоциации научно-технических парков и технологических бизнес-инкубаторов (ISBA), научно-технического парка Пуны (Science and Technology Park), Индийской сети управления талантами (Talent Management Network) и др.

К участию в деловой программе в составе делегации России и стран СНГ организаторы приглашают представителей органов исполнительной власти, институтов инновационного развития, инвестиционных компаний, научных учреждений, высокотехнологичных предприятий, научно-исследовательских университетов, технопарков и других объединений инновационной инфраструктуры стран.

Организаторами мероприятия выступают Центр развития компетенций и Ассоциация научно-технических парков и технологических бизнес-инкубаторов.

