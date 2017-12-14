Private money 2017

Это мероприятие собрало более тысячи человек, которые думают о своем финансовом будущем. Событие посетили 850 участников, и более 200 человек следили за ним онлайн. На форуме выступили звезды мировой величины, а также ведущие российские эксперты. Генеральным партнером форума выступил банк «Открытие». Управляющая компания «Открытие» стала финансовым партнером.

Мероприятие открылось выступлением Брайана Трейси – гуру в области достижения целей рассказал о результатах своих 30-ти летних исследований, в ходе которых он выделил общие привычки и действия, которые отличают финансово успешных людей. Затем выступили: Дэвид Аллен, автор бестселлера “Множественные источники дохода” и “КОД миллионера”, который рассказал о том, как создавать новые источники дохода. Третьим по счету спикером стал один из самых ярких предпринимателей России – Оскар Хартманн. Он рассказал о своих кейсах создания и приумножения капитала. Наконец об организации системы личных финансов участникам форума рассказал Максим Темченко.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия на важные для частных инвесторов темы. В ходе заседания были озвучены тренды и прогнозы на 2018 г.: валюты, недвижимость, фондовый и товарные рынки, а также ТОП-10 лучших стратегий заработка и инвестирования на 2018 год. В качестве экспертов в дискуссиях участвовали: Григорий Бегларян – ведущий аналитических передач на радио Business-FM, который рассказал о своей оценке и прогнозах по финансовому рынку и на какие индикаторы надо смотреть, чтобы не пропустить важные изменения.

Виталий Исаков, управляющий активами УК «Открытие», поделился статистикой доходности на 5-и основных рынках, на которых работают частные инвесторы. Надежда Поморцева, начальник управления развития и поддержки продаж УК «Открытие», рассказала о наиболее интересных стратегиях приращения частного капитала на финансовых рынках в 2018 году.

Начальник управления маркетинга УК «Открытие» Алексей Новиков представил уникальный автоматизированный сервис, разработанный для построения оптимального портфеля частного инвестора в зависимости от целей, возраста и склонности человека к риску. Директор Московской региональной дирекции банка «Открытие» Александр Хенкин провел для слушателей форума мастер-класс по выгодному использованию банковских продуктов и управлению собственными средствами. Дмитрий Сороколетов, вице-президент компании Becar рассказал о возможностях заработка на рынке недвижимости в 2018 г.

Сооснователь и гендиректор краудфандинговой платформы Boomstarter Руслан Тугушев описал возможности для частного инвестора по размещению капитала на краудфандинговых платформах и инвестирования в проекты, связанные с криптовалютами и ICO.

В рамках форума прошла выставка MoneyExpo 2017 – на которой были представлены финансовые решения для частных инвесторов на 4-х самых востребованных рынках: банковские услуги, ценные бумаги, недвижимость и товарные рынки.

Организаторы пообещали, что форум PRIVATE MONEY будет проводиться на ежегодной основе.

Официальный сайт форума: www.pm-f.com

Далее в рубрике