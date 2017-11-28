Практическая Бизнес-Конференция «Криптобизнес: производство, торговля, инвестиции»
Практическая Бизнес-Конференция «Криптобизнес: производство, торговля, инвестиции»

Рынок криптовалюты — «золотая лихорадка» XXI века. В настоящий момент это единственная сверхприбыльная, но рисковая и нерегулируемая сфера бизнеса, которая точно будет существовать и дальше

Те, кто купил биткойны в феврале этого года, заработали к сегодняшнему дню 700% прибыли, 2 месяца назад - 73%, месяц назад – 32%. Известный трейдер Макс Кайзер подтверждает прогноз о том, что до февраля 2018 биткойн еще вырастет на 3000$. В то время как банковский валютный вклад сегодня даёт максимум 1-2% годового дохода, а рублевый – 6-8%, криптовалюта уже сегодня дает 30% и более в месяц.

15 декабря КВК Империя при поддержке Сбербанк-АСТ проведёт первую бизнес-конференцию по криптовалюте для руководителей и владельцев бизнеса. Подробнее о мероприятии

Как инвестировать от 1 до 20 млн рублей и получать прибыль вместе с основным бизнесом? Как снизить риски? Какую из трех основных стратегий работы на рынке криптовалют выбрать? Бизнес-конференция от КВК Империя детально ответит на эти вопросы с позиции управленца на адаптированном для него языке.

Ключевые спикеры:

  • Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты при Госдуме, Профессор МГИМО
  • Дмитрий Мариничев, российский предприниматель, соучредитель, Русская майнинговая компания (RMC); интернет-омбудсмен
  • Мария Аграновская, партнер, адвокат, GRAD Legal & Financial Advisory Service; эксперт по юридическим вопросам криптовалют, майнинга, ICO
  • Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc.
  • Сергей Рыбцов, председатель, Комитет по блокчейну «Опора России»
  • Виталий Кравченко, партнер, Chaos Fond
  • Андрей Грачёв, предприниматель, основатель Блокчейн-Холдинга Crypsis

Блокчейн и криптовалюты — этап технологической революции, который очень скоро начнет влиять на все сферы жизни, как когда-то Интернет. Успейте войти в этот рынок и найти для себя приемлемую конструкцию бизнеса. Это может быть производство валюты (майнинг), торговля (трейдинг) или привлечение инвестиций под свои идеи или свое производство (ICO).

Целевая аудитория Форума: собственники и топ-менеджеры как из реального, так и непроизводственного сектора экономики, которые хотят освоить новый сверхприбыльный рынок в 2018 году в рамках закона.

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