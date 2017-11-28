Практическая Бизнес-Конференция «Криптобизнес: производство, торговля, инвестиции»

Те, кто купил биткойны в феврале этого года, заработали к сегодняшнему дню 700% прибыли, 2 месяца назад - 73%, месяц назад – 32%. Известный трейдер Макс Кайзер подтверждает прогноз о том, что до февраля 2018 биткойн еще вырастет на 3000$. В то время как банковский валютный вклад сегодня даёт максимум 1-2% годового дохода, а рублевый – 6-8%, криптовалюта уже сегодня дает 30% и более в месяц.

15 декабря КВК Империя при поддержке Сбербанк-АСТ проведёт первую бизнес-конференцию по криптовалюте для руководителей и владельцев бизнеса. Подробнее о мероприятии

Как инвестировать от 1 до 20 млн рублей и получать прибыль вместе с основным бизнесом? Как снизить риски? Какую из трех основных стратегий работы на рынке криптовалют выбрать? Бизнес-конференция от КВК Империя детально ответит на эти вопросы с позиции управленца на адаптированном для него языке.

Ключевые спикеры:

Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты при Госдуме, Профессор МГИМО

Дмитрий Мариничев, российский предприниматель, соучредитель, Русская майнинговая компания (RMC); интернет-омбудсмен

Мария Аграновская, партнер, адвокат, GRAD Legal & Financial Advisory Service; эксперт по юридическим вопросам криптовалют, майнинга, ICO

Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc.

Сергей Рыбцов, председатель, Комитет по блокчейну «Опора России»

Виталий Кравченко, партнер, Chaos Fond

Андрей Грачёв, предприниматель, основатель Блокчейн-Холдинга Crypsis

Блокчейн и криптовалюты — этап технологической революции, который очень скоро начнет влиять на все сферы жизни, как когда-то Интернет. Успейте войти в этот рынок и найти для себя приемлемую конструкцию бизнеса. Это может быть производство валюты (майнинг), торговля (трейдинг) или привлечение инвестиций под свои идеи или свое производство (ICO).

Целевая аудитория Форума: собственники и топ-менеджеры как из реального, так и непроизводственного сектора экономики, которые хотят освоить новый сверхприбыльный рынок в 2018 году в рамках закона.

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