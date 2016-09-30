Позвоните учителю!

Facebook, Вконтакте и Instagram наполнились воспоминаниями пользователей о проведенных в школе годах и благодарностями своим учителям. Давно не секрет, что профессия учителя в наше время, увы, не входит в число престижных.

Российские школы покидает масса прекрасных профессионалов, мастеров своего дела. Часто можно услышать, что про учителей «забыло государство». Но дело в том, что государство-то помнит, а помним ли мы? Подставляем ли плечо помощи, при надобности? Подбадриваем ли добрым словом, при встрече?

Флэш-моб #CПАСИБОУЧИТЕЛЬ говорит «Спасибо» не только школьным учителям и университетским наставникам, но также педагогам дополнительного образования, тренерам, специалистам художественных и музыкальных школ, воспитателям, кураторам практик, руководителям экспедиций и многим-многим другим.

Инициативная группа блоггеров, представителей благотворительных организаций, коммуникационных и креативных специалистов и просто социально-активных пользователей социальных сетей запустила флеш-моб с простой целью: дать понять нашим учителям и наставникам, что их труд действительно важен, навыки и знания – уникальны, а влияние на судьбы учеников трудно переоценить.

«Именно наши учителя и наставники зачастую дают нам путевку в жизнь и профессию, помогая сделать выбор, от которого зависят все наши дальнейшие успехи», - говорят организаторы флеш-моба.

Принять участие во флэш-мобе очень просто:

- Вспомнить любимого учителя

- Написать на своей странице в Facebook, Вконтакте и Instagram, за что вы ему благодарны

- Отметить в посте своих однокашников

И, самое главное – использовать хэштег #cпасибоучитель.

Тех, кто решит присоединиться к глобальной акции #СПАСИБОУЧИТЕЛЬ В частности, 1 октября для пользователей Facebook и Instagram будет запущен сервис тематических аватаров. Воспользовавшись им, каждый участник акции сможет украсить профиль символическим букетом в знак благодарности своему Наставнику.

Также, в канун Дня учителя в ряде крупнейших городов России в рамках флешмоба свои выставки будут открыты тематические фотовыставки, которые развернутся на популярных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Уфы.

Пока же ждем от Вас историй о школьных годах и тех наставниках, что были рядом! Неважно, сколько лет прошло, и как далеко закинула вас жизнь – никогда не поздно сказать: «Спасибо, Учитель!».

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